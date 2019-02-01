В Чувашии сокращается количество долгостроев

Нашу республику назвали в числе передовиков

Количество долгостроев и число обманутых дольщиков в Приволжском федеральном округе в этом году активнее всего сокращалось в Республике Татарстан, Чувашской Республике, Оренбургской и Ульяновской областях. Об этом заместитель полпреда Президента России в ПФО Алексей Кузьмицкий сообщил в ходе визита в Нижегородскую область вице-премьера Правительства России Виталия Мутко.

По словам Кузьмицкого, приведенным на официальном сайте полпреда, для урегулирования обязательств обанкротившихся застройщиков и завершения строительства проблемных домов в республиках Башкортостан, Татарстан, Чувашской Республике, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях уже созданы региональные фонды защиты прав «обманутых дольщиков».

«Решение проблем «обманутых дольщиков» находится на постоянном контроле аппарата полномочного представителя. Все регионы округа включены в работу по восстановлению прав граждан, но ее эффективность необходимо повысить, нарастить темпы, люди как можно быстрее должны получить жилье. Не менее важно исключить случаи появления новых проблемных объектов», — сказал заместитель полномочного представителя. Он также уточнил, что перед регионами округа поставлена задача до конца года провести так называемую «сверку» реального количества проблемных домов.