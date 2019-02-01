В чебоксарских детских садах обновляют пищеблоки

«Мама, приготовь, как в садике!..»

На аккуратной, только что после капитального ремонта, кухне детского сада № 167 в новоюжном районе Чебоксар к обеду поспевают куриный суп с клецками и жаркое по-домашнему. Когда все вокруг новое и блестит, и работать приятнее, и блюда вкуснее получаются, улыбаются повара. Этим летом в дошкольном учреждении впервые за 30 лет с его постройки полностью обновили пищеблок. Преобразилось все: от стен и окон до кухонного оборудования.

Теперь для дошколят готовят каши и супы в светлом и красивом помещении. По словам заведующей садиком Наталии Кузнецовой, такого масштабного ремонта здесь очень ждали. Заменили буквально все: систему водоснабжения, канализацию, электрику, вентиляцию, уложили современную напольную и настенную плитку (стерильно-белую, кстати, в процессе укладки разбавили оранжевыми и синими вставками), поставили новые пластиковые окна, противопожарные двери… На очереди — кухонное оборудование. Под новый пароконвектомат, в котором будут готовить полезные диетические детские блюда, уже отвели место и провели вытяжку. Облегчат труд поваров и другие «умные» кухонные устройства: электрическая картофелечистка, протирочная машина для пюре, дополнительные электроплита и холодильники.

АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ, глава администрации Чебоксар: «Проводим масштабный ремонт и обновление пищеблоков в детских садах. Наша задача — перевести на новые технологии питания все детские сады. По решению правительства Чувашии до конца года еще 103 учреждения получат новое оборудование».

Планировка пищеблока тоже претерпела изменения. Если раньше перегородкой разделялись лишь горячий и сырой цеха, то сейчас кухня соответствует всем требованиям СанПиН: отдельно расположен мясо-рыбный цех, отдельно — овощной… В общей сложности ремонт обошелся в три миллиона рублей, еще около одного миллиона рублей — стоимость оборудования.

Такими современными кухонными помещениями в Чебоксарах оснащены 17 детских садов. С 2017 года в городе их обновляют по программе модернизации пищеблоков. В одном лишь этом году новые кухни появились в 12 дошкольных учреждениях столицы, на их ремонт из республиканского и столичного бюджетов было выделено более 20 млн рублей.

«Вопрос организации питания на особом контроле у руководства города, — сообщила заместитель начальника управления образования чебоксарской администрации Елена Сахарова. — К каждому пищеблоку мы подходим в комплексе: не только ремонтируем, но и оснащаем новым оборудованием. Пока в списке 17 дошкольных учреждений. Это немного, ремонт требуется еще в 103 детских садах города. Работа над этим идет, готовятся проекты на следующий год».

Поставку кухонного оборудования ждут не только садики с отремонтированными пищеблоками. До конца этого года, отмечают в столичной администрации, по соглашению с Министерством образования и молодежной политики Чувашии его получат все дошкольные учреждения Чебоксар, за исключением новых садов, где такая кухонная техника уже есть. Все это, считают специалисты, позволит добиться главного — обеспечить всех маленьких чебоксарцев правильной и здоровой пищей.

У малышей детского сада № 167, например, любимых блюд много: это и каша «Дружба» из риса и пшена, и вкуснейшая «овсянка», и нежные рыбные котлетки на пару. А уж когда на завтрак дают творожно-банановую запеканку, добавки требуют даже самые привередливые едоки. Многие детки, рассказывают родители, просят приготовить мам и бабушек именно «как в садике». Говорят, дома так же вкусно не получается.

«Часто родители приходят за рецептом, мы, конечно, с удовольствием с ними делимся, — рассказывает повар детского сада № 167 Галина Мартынова, в этом садике она работает у плиты уже три десятка лет. — Даже моя внучка, которая сюда же ходит, говорит мне: бабуля, у тебя суп в садике вкуснее. И вроде бы все то же самое делаю… На новой кухне, конечно, и лучше, и быстрее работается».

Во всех чебоксарских детских садах, кстати, меню единое, десятидневное. Сейчас ребятишки питаются по осеннему набору блюд: в их рационе много свежих сезонных овощей. Меню, к слову, разрабатывается на основе пожеланий родителей и периодически меняется. Раз в три месяца молодые мамы и папы проходят анкетирование, где у них спрашивают, довольны ли они питанием в детских садах и что бы хотели изменить, а раз в месяц приглашают на кухню на дегустацию. На недавнем опросе родители, по словам Елены Сахаровой, дали высокую оценку питанию дошкольников: порядка 80% взрослых поставили блюдам детсадовской кухни «пятерку».

Благодаря такой обратной связи в меню городских детских садов прошлой зимой появились йогурты, молочные гренки, периодически меняются супы. А некоторые блюда, которые у маленьких чебоксарцев не пользуются большой любовью, видоизменяют. Так, не самая популярная у детей тушеная капуста обрела новый вкус в ленивых голубцах: малышам блюдо пришлось по душе. Те же продукты, но тарелки пустые.

«Прежде чем ввести новое блюдо, смотрим, нравится ли оно деткам, — рассказывают в городском управлении образования. — Мы стараемся, чтобы в наших детских садах воспитанники получали правильное детское питание и с малых лет были приучены к здоровой пище. Ведь не секрет, что у нынешних родителей не всегда есть время готовить, многие предпочитают купить в магазине полуфабрикаты».

Фото из архива редакции: В составлении меню чебоксарских детских садов активно участвуют родители. Результат хороший: дети едят с удовольствием и просят добавки, родители довольны.