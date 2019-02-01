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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

РУДОЛЬФ СЕЛИВАНОВ
глава администрации Батыревского района

«В Указе Главы нашей республики Михаила Игнатьева «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» обозначены пять основных направлений государственной поддержки, развитие которых предполагается в предстоящие пять лет. Это сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и общественной инфраструктуры, то есть предстоит капитальный ремонт больниц, поликлиник, школ, детских садов, лагерей, учреждений культуры, строительство и реконструкция стадионов, укрепление материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений…

Предстоящие изменения, уверен, напрямую влияют на улучшение качества жизни в республике, в особенности — в сельской местности. Повышение уровня и качества жизни населения является важным фактором развития для всей страны в целом».

Опубликовано: 24 октября 2019 г.


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