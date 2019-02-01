Газ в Чувашии на 16% дешевле, чем в среднем по стране

На среднемесячную зарплату жителей Чувашии в нынешнем втором полугодии можно приобрести 4325 куб. метров сетевого газа. По данному показателю республика находится в середине рейтинга регионов страны, выведенного агентством РИА-Рейтинг.

В Мордовии, к примеру, на среднюю зарплату можно купить 4279,8 куб. метра, в Башкортостане — 4241,5, Марий Эл — 3746,9, Кировской области — 2971,8 куб. метра. Ну а рекорд по доступности — в Ямало-Ненецком округе — газовый эквивалент здешней зарплаты 20093 кубометра, в Москве — 11324 кубометра.

Средняя потребительская цена сетевого газа в Чувашии составляет 5,72 руб., за кубометр против 6,72 руб. в целом по стране. В Пермском крае этот показатель составляет 6,12 руб., Ярославской области — 7,12 руб., Челябинской — 7,13 руб.