Муниципалитеты ведут претензионную работу с арендаторами-должниками

В администрации Чебоксар обсудили проблему погашения задолженности по арендной плате за земельные участки и нежилые помещения.

С участием министра юстиции и имущественных отношений республики Натальи Тимофеевой, а также депутатов Чебоксарского городского Собрания депутатов и арендаторов-должников комиссия рассмотрела варианты погашения задолженности. По данным министерства, на 1 октября нынешнего года долги по арендным платежам за использование муниципальных объектов недвижимости, в том числе земельных участков, составили 141,6 млн рублей, что на 7% ниже уровня начала 2019 года (на 1 января задолженность составляла 152,3 млн рублей).

Самыми крупными должниками являются ООО «Лидер», ООО «Альянс недвижимость», ООО «ТПТК «Волганефтьхолдинг», ООО «Океан» и другие. В нынешнем году погашено 34,8 млн рублей по претензиям, направленным в адрес должников. В суды направлено 336 исковых заявлений о взыскании задолженности по аренде на сумму 101,8 млн рублей, из них погашено 20,7 млн рублей. По итогам заседания готовится протокол с приложением графика погашения арендаторами образовавшейся задолженности.

СПРАВКА «СЧ» Погашение задолженности по арендным платежам — на особом контроле Правительства Чувашии. В своем Послании на 2019 год Глава республики Михаил Игнатьев поставил перед руководителями органов местного самоуправления задачу проводить своевременные и действенные мероприятия по сокращению и ликвидации задолженности за аренду муниципального имущества. Поэтому «арендный» вопрос предложено выносить на рассмотрение собраний депутатов муниципальных образований для дополнительного контроля за своевременным проведением претензионной и исковой работы, а также работы совместно со службой судебных приставов по взысканию долга в рамках исполнительного производства.

Кстати, в нынешнем октябре в Верховном Суде республики завершилось рассмотрение административного дела по иску ООО «Шумерлинский электрощит» к Кабинету министров Чувашской Республики о признании недействующими пунктов 1.4 и 2.1 Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов. Этот порядок утвержден Правительством Чувашии 19.06.2006 № 148.

Требования истца были основаны на том, что некоторые положения указанного Порядка якобы создают необоснованное преимущество для отдельных арендаторов, нарушают установленный порядок предоставления государственной преференции и не соответствуют принципу экономической обоснованности. Решением Верховного суда в удовлетворении административного искового заявления отказано полностью.

В ходе рассмотрения этого дела Минюстом республики, обеспечивающим представление законных интересов Правительства Чувашии, было доказано соответствие нормативного правового акта Кабмина требованиям законодательства, устанавливающим его полномочия, а также по форме и виду принятого нормативного правового акта, процедуре его принятия, правилам введения в действие и опубликованию.

Кроме того, сообщает Минюст, Верховный суд республики подтвердил соответствие нормативного правового акта принципам определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, установленным постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 582. Также подтверждена обоснованность использования индекса потребительских цен в качестве основы для индексации размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Чувашской Республики, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов. Не усмотрела высшая судебная инстанция Чувашии и нарушений норм антимонопольного законодательства при принятии оспариваемого нормативного правового акта.