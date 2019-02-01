В столице Чувашии прошли гастроли театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва

Из Кремля — в Чебоксары

«Дон Кихот» и «Коппелия», «Щелкунчик» и «Сотворение мира» — свои лучшие постановки показал в Чебоксарах Академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Гастроли в столице Чувашии проходили в рамках федеральной программы «Большие гастроли», вместе с театром подарившей жителям республики уникальную возможность увидеть спектакли, которые в свое время перевернули в стране представление о современной хореографии.

Чебоксары стали первым городом гастрольного турне легендарного театра, приуроченного к 85-летнему юбилею художественного руководителя театра Наталии Касаткиной. Как сказали артисты на пресс-конференции перед первым спектаклем: «Мы приехали к вам прямо из Кремля!»

Дело в том, что кроме гастрольных спектаклей в Чебоксарах, Ульяновске, Уфе, Оренбурге и Новотроицке программа включает в себя и выступления в Москве, на сценах Большого театра и Кремлевского дворца. Началась она с «Сотворения мира» в Большом и продолжилась «Лисистратой», «Спартаком» и «Спящей красавицей» на кремлевской сцене. Следующей стала сцена Чувашского театра оперы и балета.

Для выступления в Большом театре коллектив еще вернется в Москву на самом пике турне по России, чтобы станцевать «Весну священную». А уже после окончания гастролей завершит юбилейную программу на сцене Большого театра премьерой балета «Большой Кракатук» на музыку Эдуарда Артемьева. Это станет заметным событием в балетном и музыкальном мире и потому, что премьеры такого театра — всегда событие, и потому, что для известного композитора, много работавшего для кино, это будет первым опытом в балете. Так коллектив отмечает юбилей Наталии Касаткиной, как говорит она сама — без пятнадцати сто.

Балет «Сотворение мира» поставлен Касаткиной и Василёвым еще в 1971 году, и ему с тех пор аплодировали во многих городах мира. История Адама и Евы по мотивам знаменитых рисунков Жана Эффеля была и любимым произведением автора балета, композитора Андрея Петрова. А в этой постановке Касаткиной и Василёва в разные годы танцевали такие звезды, как Екатерина Максимова, Станислав Исаев и Владимир Малахов. И вот уже более 30 лет зрительский интерес к спектаклю только растет.

Этот балет включен и в гастрольную афишу всех упомянутых городов. Интересно, что в «Сотворении мира» Касаткиной и Василёва танцевал выпускник первой чувашской балетной студии в училище имени Вагановой Александр Федоров, у которого от работы с мастерами в этом балете, а также в их балетах «Пушкин» и «Ромео и Джульетта» остались самые добрые воспоминания. В Чебоксарах «Сотворением мира» гастроли уникального театра заканчивались, и зрители также по достоинству оценили постановку, долго не отпуская артистов и вышедшую на поклон Наталию Касаткину и назвав спектакль «чистым восторгом».

А начинались гастроли с оригинальной редакции одного из любимейших балетоманами произведений — «Дон Кихота» Минкуса. Впрочем, в этом театре все постановки идут в сугубо авторской интерпретации. А сам подход к ним здесь отличает именно то, что называют «живым театром». И «Дон Кихот» сразу же продемонстрировал это в полной мере. Здесь кроме привычных по хрестоматийной постановке Петипа и Горского персонажей появляется немало новых, причем комических, будто испанские улицы развернулись и оглушили своим напором и темпераментом бедного идеалиста Дон Кихота. Спектакль очень яркий и стремительный, где все возвышенно и комично одновременно, где после цирюльников и тореадоров выходят дриады и амуры, а цыганский танец сменяет великолепное гран-па. Танцовщики еще и прекрасные актеры.

Множество неожиданностей приготовила и встреча с классической «Коппелией» Лео Делиба, где в атмосфере гофмановской таинственности на балетной сцене возникали «ожившие» предметы, фантастические механизмы и сам процесс создания совершенной автоматической куклы. На этом спектакле можно было хорошо почувствовать, чем так подкупает этот театр, — тем, что здесь создают новое при очень бережном отношении к классическим либретто и хореографии. И в «Дон Кихоте», и в «Коппелии», например, оставлены все хореографические бриллианты Петипа, но внесено собственное по ритму нынешнего времени, увлекательности сюжета и театральной магии для современного зрителя.

То же самое можно сказать и о волшебном «Щелкунчике» Чайковского, который при всей хрестоматийности оказался во многом неожиданным. Взросление девочки Маши, увидевшей в Рождество сказочную битву принца-Щелкунчика и семиглавого Мышиного короля, показано в такой домашней, уютной атмосфере, что зрители будто сами погружаются в детский прекрасный сон. А сцена временами напоминает старинную шкатулку. Или подаренную в детстве вожделенную коробку шоколада с мерцающими, как драгоценности, волшебными сладостями и игрушками.

Наталия Касаткина сама сопровождает свой коллектив в большом турне. На встрече с журналистами она сказала, что театр очень серьезно готовился к этим гастролям и постарался представить разные спектакли. Их выбирали из 25 постановок, которые сейчас составляют репертуар.

Знаменитая балерина и хореограф своих артистов называет соавторами всех постановок. И еще одним соавтором — зрителей, которые неизменно дарят свои восторги прекрасной труппе. Государственный академический театр классического балета уже побывал в Чебоксарах на Международном балетном фестивале и успел ощутить теплый прием и зрительскую энергетику. Это тоже сыграло свою роль при выборе города для гастролей. Хотя, по словам солиста балета Артема Хорошилова, сейчас у них особая миссия — показать свой театр. И показал себя театр великолепно.

Можно сказать, что чебоксарцам и гостям столицы республики очень повезло. Приезд такой труппы сразу с четырьмя лучшими спектаклями — настоящий подарок для культурной жизни города. И на эти три дня Чебоксары стали волжской столицей балета.

Фото с сайта Чувашского театра оперы и балета: Открывал гастроли театра яркий и динамичный «Дон Кихот».