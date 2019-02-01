Совет отцов и выпускники обновили тротуар возле Балабаш-Баишевской школы

Неравнодушные, ответственные, занимающие активную жизненную позицию, люди состоят в Совете отцов Балабаш-Баишевской школы Батыревского района. На днях инициативные папы взялись отремонтировать площадку перед центральным входом в здание.

Прежний подход к школе был выложен бетонной плиткой более 30 лет назад и давно нуждался в ремонте: плитки потрескались, образовались ямы и расщелины, рассказывают в учебном заведении. Вот папы вместе с администрацией учреждения и решили заменить полуразрушенное покрытие современной брусчаткой. Причем приобрести материал и цементно-песочную смесь помогли выпускники школы, которые всегда помнят о своей альма-матер и готовы поддержать ее. Это бывшие ученики Алексей Ефимов, Петр Ларев и Юрий Степанов. Все необходимое папы сами привезли на своих авто и дружно принялись за работу. За помощь и весомую поддержку директор Балабаш-Баишевской школы Сергей Матюшкин поблагодарил и Совет отцов, и бывших воспитанников.

Фото cap.ru: В благоустройстве школы папы — первые помощники.