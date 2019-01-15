Глава администрации Батыревского района ознакомился с ходом строительства храма Державной иконы Божией Матери

22 октября 2019 года глава администрации Батыревского района Рудольф Селиванов ознакомился с ходом строительных работ в храме в честь Державной иконы Божией Матери с.Батырево, обсудил задачи по завершению строительных работ с настоятелем храма, иереем Александром Синяковым.

В 2001 году митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава совершил закладку камня в основание будущего храма. До апреля 2010 года строительство храма вел благочинный V округа протоиерей Анатолий Сорокин. В мае 2014 года храм освящен священническим чином и с тех пор продолжается служба в приделе Сергия Радонежского.

«Храм по архитектурному строению очень красивый, с завершением внутренних работ, уверен, это станет одной из любимых мест не только для прихожан данного храма, но и для всей округи и гостей. Это — своеобразная изюминка для всего православного мира…»,- подчеркнул Рудольф Селиванов, пожелав успешного завершения всех внутренних работ настоятелю храма Александру Синякову, под четким руководством которого и активно ведутся внутренние работы.

В данное время здесь ООО «Техсервис» проведена внутренняя обработка стен со всеми необходимыми химикатами против плесени, солевых накладок, в полном ходу — штукатурка стен. Впереди — большой объем работ по шпаклевке стен, установке половых плит и отопительной системы. Отрадно, что храм к отопительному сезону готов: в этом году будет отапливаться природным газом. Словом, работы очень много. «Только вместе, объединившись, храм достроим…»,- отмечает иерей Александр Синяков, выражая слова благодарности всем, кто вложился в строительство храма и продолжает помогать.

«С завершением строительства этот храм, вполне вероятно, станет духовным, и просветительским центром для всех нас, укрепляющим наши духовные и нравственные начала… Храмы во все времена строились на благотворительные средства общественных организаций, частных предпринимателей и граждан. Надеюсь, что батыревцы, уроженцы Батыревского района, примут самое активное участие и окажут посильную помощь в завершение строительства храма в районном центре, это- святое дело каждого из нас. Именно в этом наблюдается традиция нашего многонационального народа создавать великое всем миром, вкладывать всю душу и сердце в большое общее дело, жертвовать на благое и богоугодное дело…»,- подчеркивает глава муниципального образования.

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