Специалисты центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева провели бесплатные консультации в Чебоксарах

130 человек с заболеваниями сердца, не покидая Чувашии, попали на консультацию к специалистам Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева.

Доктора из ведущего института страны прибыли в Чебоксары, чтобы прямо в Республиканском кардиологическом диспансере провести осмотр пациентов со сложными патологиями, предварительно прошедших все необходимые исследования.

После осмотра специалистов 9 пациентов были отправлены на операции в федеральный центр, более 30 — на госпитализацию и консультацию в федеральный центр, а части больных откорректировали схемы лечения. Такие бесплатные консультации для нашей республики не в диковинку. Кардиологи Чувашии постоянно общаются со своими коллегами из федерального центра, получают от них советы по сложным случаям, если есть необходимость, отправляют пациентов в Москву на лечение. Так, в сентябре прошлого года после подобного консультативного приема было прооперировано более полусотни пациентов, в марте этого года — более 30.