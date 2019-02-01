Вокалист из Чувашии стал лауреатом конкурса «Русский бас»

20 октября в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся гала-концерт и церемония награждения Международного молодёжного фестиваля-конкурса вокального искусства «Русский Бас». Среди победителей, которых назвал президент фестиваля-конкурса, народный артист РСФСР Лев Лещенко, есть и имя Константина Федотова из Чувашии.

Для участия в фестивале, который состоялся при поддержке Фонда президентских грантов, артисты из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, прислали более двухсот заявок. Конкурс стартовал еще в июле, отбор происходил в несколько этапов. Участники оценивались экспертным советом и жюри по десятибалльной системе, а места распределились по результатам подсчета баллов и голосования. В третий тур вышли всего 10 певцов. Лучших выбирали в двух номинациях – академическое пение и эстрадный вокал.

Обладателем Гран-при фестиваля стал Виктор Ряузов из Нижнего Новгорода. В эстрадном вокале лучшими признаны вокалисты из Донецка Алексей Аносов и Александр Чёрный. В номинации «Сольное академическое пение» все призовые места у россиян: первое место у волгоградца Михаила Первушина, второе – у Александра Усманова из Раменского. Наш земляк, уроженец села Сабанчино, занял третье место и стал лауреатом.

Однако это не единственная его награда на этом конкурсе. Все с замиранием сердца ждали оглашения имени обладателя приза, который учредил председатель экспертного совета «Русского Баса», народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан, звезда мировой оперной сцены Ильдар Абдразаков и который стал сюрпризом для участников. И учредитель особого приза выбрал именно Константина Федотова.

А значит, впереди у Константина выступление на Международном музыкальном фестивале Ильдара Абдразакова и мастер-класс в Международной академии музыки Елены Образцовой – награда маэстро стала приглашением и на мастер-класс, и на фестиваль без дополнительного отбора.

Константин Федотов – студент Академии хорового искусства имени В.С. Попова. Как и многие оперные певцы, мечтает исполнить партии Годунова, Мефистофеля, Эскамильо. «Участие в конкурсах, — говорит он, — это знакомство с творческими людьми, стимул к развитию и возможность заявить о себе».

Организаторы «Русского баса» уверены, что фестиваль займет достойное место среди музыкальных конкурсов и станет настоящим проводником для талантливых вокалистов. Как сказал на торжественном вручении наград Лев Лещенко: «Мы представляем зрителю новых исполнителей и надеемся вызвать гордость за достойных вокалистов».