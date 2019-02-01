«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2021 года

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Дачная амнистия» действует с 2006 года. На протяжении 13 лет в нее многократно вносились коррективы. «Амнистия» то завершалась, то продлевалась с отдельными изменениями. И вот очередной подарок от государства.

Как уже сообщала «СЧ», со второго августа нынешнего года упрощенный порядок регистрации на садовые и жилые дома, созданные на земельных участках для садоводства, продлен до 1 марта 2021 года. Сегодня постройки на участке, находящемся в садоводческом товариществе, можно зарегистрировать с предоставлением минимального набора документов: технический план, декларация об объекте и документ о правах на земельный участок. При этом садовый и жилой дом должен иметь не больше трех этажей и высоту до 20 метров.

Управление Росреестра по Чувашии рекомендует жителям республики не откладывать вопрос о получении права на дом в упрощенном порядке. К тому же время благоприятное — все полевые работы завершены, а снег еще не выпал. Поэтому кадастровый инженер без особых хлопот может провести работы с выходом на место по подготовке технического паспорта. Он же поможет заполнить декларацию.

Многие граждане не успели воспользоваться ранее действовавшей «амнистией». А с марта по второе августа 2019 года мало кому посчастливилось зарегистрировать право на садовые и жилые дома, расположенные на земельных участках для садоводства. Причина в том, что в этот промежуток времени в связи с изменениями в законодательстве муниципалитет должен был подтвердить, что дом соответствует градостроительным требованиям. Но практически всем заявителям было направлено уведомление о несоответствии объекта установленным нормам. Копия документа направлялась в орган регистрации, где людей упреждали о приостановлении регистрации прав. Теперь у граждан появилась возможность еще раз сдать документы на регистрацию права для оформления в собственность дома, возведенного на садовом участке, — и без обращения в муниципалитет. За оформление недвижимости по «дачной амнистии» нужно будет уплатить госпошлину в 350 рублей.

 

Фото из архива редакции: Еще не поздно оформить дом в упрощенном порядке.

Опубликовано: 22 октября 2019 г.


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