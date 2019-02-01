Футбольная команда из Вурнар завоевала Кубок России в Приволжье

«Чувашский каток» движется вперед

Заполненные трибуны, мощная поддержка болельщиков, сильная игра — футбольная команда «Химик-Август», которую соперники справедливо называют «чувашский каток», снова на вершине пьедестала почета. Вурнарские футболисты второй год подряд становятся обладателями Кубка России в зоне МФС «Приволжье» в III лиге. Финальная схватка за престижный трофей развернулась на «домашнем» стадионе вурнарцев на прошлой неделе. Соперников – пензенский «Зенит» — «химики» разгромили со счетом 2:0.

Это была вторая встреча с пензенцами — в розыгрыше Кубка победитель определяется по итогам двух матчей: дома и в гостях. И если на выезде «Химик-Август» уступил соперникам со счетом 2:1, отыграться «дома» для вурнарских футболистов было делом чести. Усиленные тренировки, четкие установки тренера Александра Ешкина, правильная тактика и финальная игра стали настоящим спортивным праздником для всего поселка.

На решающий матч на стадион «Химик» собрались более 800 болельщиков. Зрители заготовили шумелки и трещотки, речевки и плакаты, постарались и организаторы: всех ждала яркая концертная программа, конкурсы и розыгрыши (с главным призом — велосипедом), а каждый пришедший на матч получил билет на бесплатное разовое посещение бассейна. Подготовились и сами заводчане (футбольная команда «Химик-Август», напомним, создана на базе вурнарского предприятия «Август»): в подарок футболистам работники складского хозяйства соорудили из подручных материалов «чувашский каток». С арт-объектом с удовольствием фотографировались и болельщики, и футболисты.

Счет голам вурнарцы открыли на десятой минуте первого тайма. Мяч в ворота соперников отправил Артем Лобов. Мощная поддержка болельщиков вдохновляла команду на атаки. Решающий победный гол на 60-й минуте забил Артем Бычков, а с финальным свистком поле раскрасил золотой дождь — в честь победителей дали фейерверк. По итогам двух встреч счет составил 3:2 в пользу «химиков».

Главный трофей команде «Химик-Август» вручил президент межрегионального футбольного союза «Приволжье» Владимир Афанасьев. Команду поздравили первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашии Эльвира Матренина, президент республиканской федерации футбола Сергей Матренин и директор Филиала АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» Владимир Свешников.

Добавим, «Химик-Август» участвует в Первенстве и розыгрыше Кубка среди любительских команд России (зона «Приволжье» III лига) всего второй год. В прошлом году команда буквально взорвала футбольную общественность, собрав все награды в любительском футболе. Сначала вурнарские футболисты выиграли Первенство, затем завоевали Кубок МФС «Приволжье», а в ноябре прошлого года в Сочи стали победителями Первенства России по футболу в третьей лиге среди любительских команд.

Фото vk.com: Самодельный каток, сюрприз от болельщиков, вдохновил «чувашский каток», как еще называют футбольную команду «Химик-Август», на победу.