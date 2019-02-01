Инициативы общественников Чувашии поддержаны президентскими грантами

Киберигры, фитнес-аэробика и Дом милосердия…

Страховочные системы, каски, карабины, палатки, спальники, спасжилеты, каяк и катамаран — это и многое другое удалось закупить Федерации спортивного туризма Чувашии благодаря прошлогодней победе в конкурсе Фонда президентских грантов. Проект «Я выбираю спортивный туризм» охватил 11 школ и вузов республики и стал таким популярным, что его решено было продолжить, задав ему новое направление «Туризм в сельские школы». Федерация снова решила попытать счастье выиграть грант, и не зря: на днях стало известно, что проект по итогам второго конкурса президентских грантов вошел в число победителей.

Спорт реальный и виртуальный

Напомним, конкурс ежегодно проводится в два этапа. Некоммерческие организации со всей страны подают заявки на поддержку своих инициатив. Количество заявок с каждым разом растет, а это значит, в России все больше неравнодушных людей и их проекты реально работают. Так, в этом году по итогам первого конкурса президентских грантов удостоились 8 некоммерческих организаций (далее НКО) Чувашии. Но особенно «урожайным» на гранты оказался для наших общественников второй этап — по его итогам два десятка НКО республики получили более 20,5 млн рублей.

— Очень рады очередной победе нашего проекта и весомой поддержке Фонда почти в 3 млн рублей, — признался руководитель Федерации спортивного туризма Чувашии Владимир Атачкин. — Проект стал логическим продолжением прошлогоднего, благодаря которому в республике созданы базовые центры по спортивному туризму, каждый из них получил в безвозмездное бессрочное пользование снаряжение на сумму более 160 тысяч рублей. Теперь и в сельских школах будут обустраиваться тренировочные полигоны на свежем воздухе и в спортзалах, проводиться мастер-классы для ребят, семинары для тренеров. А главное, юных спортсменов ждут походы и турниры.

ИГОРЬ КОМАРОВ, полномочный представитель Президента РФ в ПФО: «ПФО занял второе место по количеству президентских грантов. Лидирующие позиции округа — яркий показатель того, что в наших регионах востребован конкурс грантов Президента России. Количество победителей из ПФО растет — по итогам первого конкурса в июне этого года поддержку главы государства получили 337 заявок нашего округа, а во втором уже на 20% больше. Более чем на 100 млн рублей возросла общая сумма, которая будет направлена на реализацию проектов некоммерческих организаций Приволжья. Это победа всех жителей округа, ведь гранты Президента России Владимира Путина направляются прежде всего на развитие социально-значимых проектов, которые призваны сделать жизнь каждого гражданина ПФО интереснее и комфортнее».

По мнению организаторов проекта, как бы ни увлечены были современные школьники компьютерными играми, ничто не заменит им общение с природой, настоящую дружбу, закаленную в походных условиях. «Где еще дети испытают столько драйва, как во время прохождения туристской полосы препятствий, — говорит Владимир Атачкин. — Благодаря проекту они научатся ориентироваться на местности, вязать узлы, работать с альпинистским снаряжением, преодолевать препятствия, окрепнут физически и будут уверенными в себе».

Пожалуй, с Владимиром Атачкиным поспорили бы авторы другой оригинальной идеи, удостоенной поддержки Фонда президентских грантов. Киберклуб ЧГУ имени И.Н. Ульянова получит более 490 тыс. рублей на реализацию своего проекта «Киберспорт — не игрушка», направленного на пропаганду компьютерного спорта среди студентов. Не спешите критиковать молодежь! По словам автора инициативы Кирилла Охотина, сложные командные игры развивают лидерские качества, логику, нестандартное мышление и другие социально-психологические навыки, которые пригодятся молодым людям в большинстве жизненных ситуаций.

Движение — это жизнь

Впрочем, пропагандирует университет и более традиционные молодежные увлечения, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Так, проект студсовета ЧувГУ «Будь в движении» получил грантовую поддержку Президента второй год подряд. В его рамках будут проводиться бесплатные занятия физкультурой для молодежи до 30 лет. Чтобы попасть в такую группу, студентам придется… встать на специальные умные весы, которые по ряду показателей определят, насколько здоров человек. Малоподвижных обучающихся ждет оздоровительная программа из 9 занятий: с врачом-диетологом, в бассейне и студии ГТО ЧувГУ. В прошлом году объем финансирования проекта составил 250 тыс. рублей, в этом — в два раза больше.

Кстати, направление «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» стало лидирующим по количеству заявок, поданных на второй конкурс президентских грантов. В числе победителей — и проект «Фитнес-Star! Долголетие в наших руках!» Федерации фитнес-аэробики Чувашии, он получит поддержку в размере чуть более 747 тыс. рублей. Опыт проведения массовых утренних зарядок в республике показал, что пожилые люди охотно участвуют в них и даже готовы регулярно заниматься фитнес-аэробикой. Благодаря проекту такая возможность им представится. Более того, по словам руководителя общественной организации, заслуженного работника физкультуры и спорта Чувашии Оксаны Вербиной, планируется подготовить группы наставников и волонтеров 60+, обучить особенностям техники занятий фитнес-аэробики не менее 250 человек, которые потом и сами смогут проводить занятия. Опыт Чувашии будет полезен и другим регионам.

Поддержка большая и малая

Свыше 2 млн рублей получит региональное отделение Российского Красного Креста на создание Дома милосердия для людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Социальная гостиница рассчитана на 20 мест, здесь обустроят спальни, комнаты для приема пищи, помещения для гигиены, стирки и сушки одежды.

Более 1 млн рублей выделят культурно-выставочному центру «Радуга» на продолжение проекта «Моя семья в истории Великой Победы», посвященного предстоящему в России Году памяти и славы. Но какая бы ни была сумма поддержки, по мнению грантополучателей, реализация проекта — это всегда ответственное дело, требующее максимальной отдачи от его авторов.

— Недостаточно иметь только желание и даже деньги, чтобы воплотить хорошую идею в жизнь, необходимо жить ею, болеть за нее, увлечь ею как можно больше людей, нужна поддержка на разных уровнях, только тогда проект получится, принесет огромную пользу, — уверен Павел Просуков, руководитель поискового отряда «Веда», ежегодно побеждающего в конкурсе президентских грантов. Выделяемая отряду сумма небольшая, но, по словам Павла, «это ровно столько, сколько необходимо на организацию экспедиций, причем большая часть средств направляется на проезд участников».

В этом году «Веде» в Тверской области удалось «поднять» останки 79 бойцов Красной Армии и найти медальон красноармейца из Пензы. «Люди узнали о судьбе родного человека, погибшего в бою за Отчизну, они благодарны нам, и, поверьте, это стоит всех наших трудов и усилий!» — говорит Павел. Благодаря президентской поддержке отряд отправится в новые экспедиции, по итогам которых также планирует пополнить новыми экспонатами свой музей, открывшийся недавно в чебоксарской библиотеке имени К. Иванова на проспекте 9-й Пятилетки. Здесь проходят не только экскурсии, но и открытые уроки мужества для школьников.

Фото с сайта sun9-60.userapi.com: В истории проекта студсовета ЧГУ «Будь в движении!» уже 7 групп, более 100 участников и свыше 50 тренировок.