Президент Всероссийской федерации легкой атлетики направил благодарственное письмо на имя Главы Чувашии

На имя Главы республики Михаила Игнатьева поступило письмо от президента Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина.

Руководитель ВФЛА поблагодарил Михаила Игнатьева за поддержку и помощь в подготовке к чемпионату мира прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой. Как уже сообщала «СЧ», спортсменка, представляющая на российских стартах Москву и Чувашию, одержала победу на прошедшем в начале октября ЧМ по легкой атлетике, установив при этом очередной личный рекорд. В своем письме Дмитрий Шляхтин также отметил, что «Чувашия имеет замечательные традиции в подготовке легкоатлетов, способных добиваться высоких результатов на международных соревнованиях», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. Славится, кстати, республика и отличной организацией спортивных турниров. И не случайно именно Чебоксарам доверили право провести в следующем году 101-й чемпионат России по легкой атлетике.