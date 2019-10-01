Президент Всероссийской федерации легкой атлетики направил благодарственное письмо на имя Главы Чувашии

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На имя Главы республики Михаила Игнатьева поступило письмо от президента Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина.

Руководитель ВФЛА поблагодарил Михаила Игнатьева за поддержку и помощь в подготовке к чемпионату мира прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой. Как уже сообщала «СЧ», спортсменка, представляющая на российских стартах Москву и Чувашию, одержала победу на прошедшем в начале октября ЧМ по легкой атлетике, установив при этом очередной личный рекорд. В своем письме Дмитрий Шляхтин также отметил, что «Чувашия имеет замечательные традиции в подготовке легкоатлетов, способных добиваться высоких результатов на международных соревнованиях», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. Славится, кстати, республика и отличной организацией спортивных турниров. И не случайно именно Чебоксарам доверили право провести в следующем году 101-й чемпионат России по легкой атлетике.

Опубликовано: 15 октября 2019 г.


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