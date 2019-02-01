Суд лишил директора канашской школы должности

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Канаше директор школы № 1 на два года отлучен от занимаемой должности.

Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Установлено, что в 2013-2018 годах он издавал приказы о премировании ряда подчиненных работников, а также о выплате некоторым из них материальной помощи. А после требовал передавать ему часть начисленных денег. В общей сложности директор получил от работников более 460 тысяч рублей.

В качестве наказания суд на два года лишил его права осуществлять деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, связанную с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Факты противоправной деятельности осужденного выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками Канашской межрайонной прокуратуры и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по городу Канашу.

Опубликовано: 15 октября 2019 г.


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