Суд лишил директора канашской школы должности

В Канаше директор школы № 1 на два года отлучен от занимаемой должности.

Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Установлено, что в 2013-2018 годах он издавал приказы о премировании ряда подчиненных работников, а также о выплате некоторым из них материальной помощи. А после требовал передавать ему часть начисленных денег. В общей сложности директор получил от работников более 460 тысяч рублей.

В качестве наказания суд на два года лишил его права осуществлять деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, связанную с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Факты противоправной деятельности осужденного выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками Канашской межрайонной прокуратуры и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по городу Канашу.