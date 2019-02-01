Константин Киргизов: «Сегодня у ВТБ есть все для эффективного решения задач клиентов»

ВТБ — один из ведущих финансовых институтов страны — продолжает укреплять позиции на рынке Чувашии. Банк демонстрирует рост по ключевым направлениям. О результатах работы, новых продуктах и услугах банка, а также задачах на будущее рассказал управляющий ВТБ в Чувашии Константин Киргизов.

Рост бизнеса в регионе

— Константин Владимирович, как развивается бизнес ВТБ в республике?

— Результаты деятельности за первое полугодие говорят сами за себя. За первые 6 месяцев текущего года розничный кредитный портфель ВТБ в Чувашской Республике увеличился на 10,5% и на 1 июля составил 15 млрд рублей. ВТБ в регионе выдал жителям около 6 тысяч кредитов на общую сумму 3,6 млрд рублей, что на 7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. За отчетный период нашими клиентами стали еще 9,5 тысячи человек, которые получают ежемесячные зачисления на счет или зарплату через банк и являются активными пользователями продуктов. Этот показатель вырос на 8%, по итогам двух кварталов ВТБ обслуживал 48 тысяч зарплатных клиентов.

Ипотека под 5% — такого еще не было

— Говоря про кредитование физических лиц, нельзя обойти тему ипотеки. Ее ВТБ тоже активно развивает.

— Да, действительно, ипотека — один из флагманских продуктов ВТБ, и здесь мы достигли хороших результатов. Объем выдач ипотечных кредитов вырос по сравнению с первым полугодием 2018 года на 13% — до 1,5 млрд рублей. Больше половины от их общего объема ВТБ в Чувашии выдал на приобретение готового жилья. Объем сделок на вторичном рынке увеличился на 40% — до 766 млн рублей, их количество составило порядка 500 (рост +31%). На покупку недвижимости в строящихся домах оформлено 340 кредитов (рост +32%) на сумму 595 млн рублей, что в полтора раза превышает аналогичный показатель 2018 года. Укрепление позиций на рынке ипотечного кредитования считаю серьезным достижением всей нашей команды.

Также мы активно продвигаем ипотеку с государственной поддержкой — она занимает порядка 15% в общем портфеле ипотечных кредитов. Основное преимущество этого продукта в том, что семья, в которой родились второй и последующие дети, может взять кредит по ставке 5% годовых. Это почти в два раза меньший процент, чем по стандартным ипотечным программам. Тем самым серьезно снижается нагрузка на бюджет семей с детьми. Причем процентные пункты до такого беспрецедентного значения ВТБ снизил первым среди российских банков.

Не менее выгодно купить жилье можно в рамках собственных программ ВТБ. С 13 сентября банк изменил условия ипотечного кредитования и снизил ставки на 0,3 процентных пункта. Максимально выгодные ценовые параметры теперь доступны клиентам в рамках программы «Больше метров — ниже ставка», по которой кредит можно оформить под 8,9% годовых до 31 октября текущего года. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9,4%. Стоит отметить, что минимальный первоначальный взнос по ипотеке в рамках стандартных программ составляет 10%.

Среди ипотечных программ ВТБ также наиболее популярна у клиентов программа «Победа над формальностями», которая позволяет оформить кредит на покупку жилья по двум документам — паспорту и СНИЛСу, без предоставления справки о доходах.

Также для работников бюджетной сферы (образование, здравоохранение, правоохранительные органы) предусмотрены льготные условия кредитования по программе «Люди дела». Причем, совсем не важно, является ли человек клиентом ВТБ или нет.

Новое в работе с застройщиками

— С июля этого года начала действовать новая схема работы с застройщиками жилья с использованием счетов эскроу. Расскажите, как идет работа по данному направлению.

— С 1 июля все девелоперы были обязаны перейти к проектному финансированию с использованием счетов эскроу. Застройщик больше не может использовать средства дольщиков на возведение домов.

Сегодня у ВТБ есть все необходимое для эффективного решения задач клиентов и застройщиков, в частности, — широкая линейка качественных продуктов и услуг, клиентоориентированный сервис и команда профессионалов, которая хорошо ориентируется на рынке. Это подтверждается конкретными цифрами: уже одобрены 2 проекта застройки на сумму более 600 млн рублей. На подходе еще 8 проектов — более чем на 2 млрд рублей.

К слову, механизм счетов эскроу банк намерен использовать и в отношении предпринимателей, желающих приобрести коммерческие площади в возводимых жилых домах на этапе строительства по договору долевого участия (ДДУ). Средства предоставляются по ставке от 9% годовых на суммы до 150 млн рублей сроком до 12 лет, а в качестве обеспечения выступают права требования по ДДУ. Денежные средства, полученные по кредиту, размещаются на специальном счете эскроу, открытом в банке ВТБ до момента исполнения застройщиком своих обязательств и завершения строительства. В случае неисполнения девелопером условий по передаче готового объекта недвижимости деньги возвращаются клиентам для закрытия кредита.

Данный продукт важен для рынка с двух точек зрения. Во-первых, он помогает застройщикам реализовывать предпринимателям помещения на первых этажах строящихся жилых зданий, благодаря чему проекты будут быстрее окупаться. Во-вторых, он позволит нашим клиентам, компаниям среднего и малого бизнеса, увеличить свои активы и расширить деятельность, причем с минимальными рисками, поскольку права и денежные средства покупателей будут защищены в соответствии с условиями Федерального закона № 214-ФЗ.

Продукты для бизнеса

— Недавно Банк ВТБ ввел новую линейку пакетов услуг для бизнеса по расчетно-кассовому обслуживанию. Расскажите о ней подробнее.

— Новая унифицированная линейка включает в себя четыре пакета услуг: «На cтарте», «Самое важное», «Все включено», «Большие обороты». В пакеты услуг включены основные, необходимые для бизнеса, банковские сервисы. Кроме этого, пакеты услуг «Все включено» и «Большие обороты» можно расширить исходя из своих потребностей, подключив дополнительные опции, такие как «Платежи плюс», «Персональные переводы», «Выдача наличных», «Касса плюс» и «ВЭД».

При подключении пакета услуг расчетный счет открывается как в российской, так и в иностранной валюте без взимания дополнительной платы к стоимости пакета. Обслуживание счета в рублях при использовании интернет-банка, а также проведение рублевых платежей внутри ВТБ осуществляются бесплатно. Количество включенных межбанковских переводов варьируется в зависимости от типа пакета.

Подключить пакет услуг к расчетному счету могут как действующие, так и новые клиенты ВТБ. Для компаний, не имеющих в банке расчетных счетов, предоставляется пакет «На старте» без взимания комиссии за обслуживание в течение 12 месяцев с даты открытия счета. Для подключения счета к пакету услуг можно оформить заявку на сайте банка или обратиться в отделения, работающие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Стоимость пакетов услуг и условия обслуживания едины для клиентов по всей России и не зависят от конкретного региона.

Также нашим клиентам доступна отсрочка платежа на стоимость иных пакетов и опций к ним, входящих в линейку пакетов ВТБ, а при авансовой оплате за несколько месяцев предоставляются дополнительные скидки от 5 до 15%.

Наступление цифры

— Ключевым трендом во всех сферах, в том числе и в банковской, является переход на цифровые каналы. ВТБ активно развивается в этом направлении. Что нового внедряется сейчас в банке?

— Да, действительно, одним из важных составляющих успеха на рынке сегодня являются качественные цифровые сервисы. Это направление мы активно развиваем.

Также усердно работаем над созданием удаленных инструментов поддержки малого бизнеса — начиная с открытия на нашем сайте консультационной площадки и заканчивая сервисом онлайн-регистрации юридических лиц и предпринимателей.

В числе ближайших целей ВТБ — перевод всей продуктовой линейки банка в цифровой формат, чтобы создать максимальное удобство при взаимодействии клиентов с банком. Мы рассчитываем, что 70% операций и 50% продаж в 2022 году будут совершаться в цифровых каналах.

В то же время мы уделяем внимание и физическому присутствию банка в регионе. Более того, продолжаем расширять сеть отделений, например, уже в этом году открыли еще один офис в городе Шумерле. ВТБ — клиентоориентированный банк, и потому, в первую очередь, должно быть удобно пользователю наших услуг. Если он привык обсуживаться в отделении, мы не должны лишать его такой возможности.

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000 от 08.07.2015.