Глава Минстроя Чувашии рассказал подробности о газификации Заволжья

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как уже сообщалось, Минстрой России выдал разрешение ООО «Газпром межрегионгаз» на строительство газопровода в чебоксарском Заволжье. Вчера министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Грищенко рассказал о подробностях проекта журналистам.

Было подчеркнуто, что газификация данной территории выполняется в русле майского указа Президента страны в части создания комфортной среды проживания людей. Приход голубого топлива сюда не только принесет удобства местным жителям, но и будет способствовать развитию заволжского туристско-рекреационного кластера, на что постоянно нацеливает Глава Чувашии. И долгожданное решение о начале сооружения магистрали стало возможным во многом благодаря плодотворному взаимодействию Михаила Игнатьева с руководством Газпрома.

Как сказал министр, уже утверждены проекты планировки и межевания территорий объекта. Проектная документация разработана ООО «Проектно-аналитический центр «ЛОРЕС». Протяженность магистрали составит 52,6 км, в том числе по Чувашии — 31,1 км. Подрядчик ООО «Стройгазмонтаж» приступает к подготовительным работам, выполняется разбивка трасс. В нынешнем году намечено освоить 25 млн рублей, в следующем — более 200 млн рублей. Всего же стоимость строительно-монтажных работ на территории Чувашии составит более 600 млн рублей. Завершить строительство планируется в 2021 году, благодаря чему пять котельных перейдут на газ и 2472 домовладения будут газифицированы.

Продолжаются работы по газификации и других районов республики. В следующем году будет инвестировано 25 млн рублей на обеспечение объектов газоснабжения Алатыря и 5 млн рублей — поселка Киря Алатырского района. Ведется совместная работа по решению проблемы бесперебойного обеспечения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей города Мариинский Посад. Для решения указанных вопросов принято решение о строительстве блочно-модульных котельных и о выделении средств на эти цели из республиканского бюджета в размере 19 млн рублей.

Опубликовано: 15 октября 2019 г.


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