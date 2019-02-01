Заволжье дождалось газификации

А бюджет — распределения

ООО «Газпром межрегионгаз» получил разрешение Минстроя России на начало строительства газопровода в чебоксарском Заволжье. Этим сообщением Глава республики Михаил Игнатьев открыл вчерашнее заседание правительства.

Средства на газификацию Заволжья предусмотрены инвестиционной программой Газпрома — в 2019 году в ней заложено 25 млн рублей. В 2021 году голубое топливо должно пойти по трубам, сказал Михаил Васильевич. Общая протяженность магистрали — более 52 километров, в том числе по территории Республики Марий Эл — 21 километр, в Чувашии — более 31 километра. Планируется газифицировать 2472 домовладения, пять котельных. Руководитель региона от имени жителей республики и от себя лично выразил благодарность Председателю Совета директоров ПАО «Газпром» Виктору Зубкову и Председателю Правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру за принятое решение.

Михаил Игнатьев на своей страничке в Инстаграм: «Начну день с хорошей новости — в Заволжье придет газ! Минстроем России выдано разрешение на строительство газопровода протяженностью 52 км. Это даст дополнительный импульс для развития всего Заволжья. 2472 домовладения будут газифицированы и 5 котельных будут переведены на газ. Также будут созданы благоприятные инвестиционные условия для бизнеса, туристско-рекреационного кластера и комфортные условия для проживания наших земляков. На сегодняшний день работы уже начаты и выполнена разбивка. Завершить строительство планируется в 2021 году».

Глава региона коснулся также долгов за газ. Правительством республики для их погашения муниципалитетам было выделено из регионального бюджета более 300 млн рублей. Снижение задолженности также позволяет более эффективно взаимодействовать с Газпромом.

На заседании утвержден проект закона о республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, представленный вице-премьером — министром финансов Светланой Енилиной. В документе учтен ряд последних изменений, в том числе в налоговой политике. Это, в частности, инструменты, стимулирующие рост инвестиций в основной капитал, отметила министр. Прежде всего, налоговые инвестиционные вычеты по налогу на прибыль, продление налоговых каникул для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих на «упрощенке». А также изменения нормативов поступления акцизов на нефтепродукты, доходы от которых планируются в сумме 4,8 млрд рублей с прибавкой на 7,7%.

С учетом этого доходы республиканского бюджета в 2020 году прогнозируются в объеме 55,6 млрд рублей. При этом собственные доходы планируются в сумме 31,6 млрд рублей. Расходы намечены в объеме 55,4 млрд рублей. Наиболее значительные суммы пойдут на развитие образования, здравоохранения, культуры и на социальную поддержку населения. В следующей трехлетке вложения в эти сферы составят более 103 млрд. рублей. Главное внимание при этом будет уделено достижению стратегических целей, обозначенных в майском указе Президента России. Планируется завершение строительства школ в «Новом городе» и в селе Байгулово Козловского района, начнется строительство школ в селе Шыгырданы Батыревского района и в деревне Кашмаши Моргаушского района.

На здравоохранение в 2020 году с учетом средств фонда обязательного медицинского страхования будет направлен 21 млрд. рублей. В том числе 2 млрд. рублей — на укрепление материально-технической базы отрасли. Более 14 млрд рублей в 2020 году направляется на реализацию социальной политики, из них более 3,2 млрд. рублей — на поддержку материнства и детства. На развитие дорожного хозяйства в следующем году предусматривается 4,8 млрд. рублей.

Свою оценку «верстки» бюджета дали руководители министерств — главных распорядителей средств. Министр образования и молодежной политики Сергей Кудряшов отметил, что при освоении денег в предстоящий период упор будет сделан, в частности, на обеспечение полной доступности детсадов для детей дошкольного возраста с полутора до трех лет. Министр здравоохранения Владимир Викторов заверил, что в 2020 году намечено выйти на нормативы обеспечения машинами «скорой помощи».

Члены правительства заслушали отчет о деятельности Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам, с которым выступила руководитель Марина Кадилова. Отмечалось проведение взвешенной тарифной политики, направленной на организацию и проведение комплекса мероприятий по улучшению качества государственного регулирования тарифов, открытость и прозрачность тарифного регулирования, переход на регулирование тарифов с применением «эталонных» затрат и другие моменты.

Документ был принят, но с рядом существенных замечаний со стороны Главы республики. В частности, обращено внимание на качество конкурсных процедур при определении подрядчиков на строительство социальных объектов. В ряде случаев попадаются недобросовестные, из-за чего сроки ввода объектов постоянно срываются. Ответственность за это должна распространяться и на данную службу, хотя недовольство людей направляется зачастую первым делом в адрес руководителя республики.

Высказано также замечание по поводу качества кадров службы. Как уже сообщалось, двое ее специалистов совершили преступления, предотвратить которые были обязаны, что называется, в корне в самой структуре, сказал Глава.

На заседании утвержден проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Другой законопроект вносит изменения в закон «О государственных символах Чувашской Республики». Как отметил министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Константин Яковлев, «с целью расширения возможностей использования Государственного герба Чувашии, в том числе его изображения, гражданами, общественными объединениями, организациями».

Принятый на заседании правительства проект постановления утверждает порядок осуществления компенсационных выплат за наем жилого помещения соотечественникам — в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Чувашскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом». На эти цели планируется направить по 300 тыс. рублей в год из федерального и республиканского бюджетов.