Гимнаст Владислав Поляшов завоевал «золото» на чемпионате мира

Вторую медаль получили уроженцы Чувашии на проходящем в Штутгарте чемпионате мира по спортивной гимнастике. К серебру Дарьи Спиридоновой добавилось «золото» Владислава Поляшова. Тоже — в командном многоборье.

Победа российских гимнастов стала исторической: последний раз «золото» чемпионата мира в многоборье наша сборная, тогда еще советская, брала почти тридцать лет назад. После этого доминировали китайцы, оказавшиеся нынче на втором месте.

Уроженец Чебоксар Владислав Поляшов был в командном многоборье запасным, но вместе с товарищами по сборной, как положено, поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета. Для него, напомним, это не первая медаль на важных гимнастических стартах: год назад Поляшов был серебряным призером чемпионата мира, тоже в командном многоборье, а в этом году занял третье место в упражнениях на коне на чемпионате Европы и повторил этот результат в личном многоборье на Европейских играх.

Кстати, и для Дарьи Спиридоновой одна из золотых медалей мужского многоборья стала, можно сказать, своей, семейной. В составе команды на чемпионате мира выступал ее муж Никита Нагорный, свадьбу с которым она сыграла в декабре прошлого года. И Даша плакала от счастья на трибуне, когда Никита, блестяще завершив упражнения на брусьях, поставил золотую точку в выступлениях мужской сборной.

Фото vk.com: Для Владислава это первая золотая медаль чемпионата мира. И, будем верить, не последняя.