Глава республики вручил государственные награды

Труд на благо людей

«В основе ваших достижений лежит любовь к родной земле, искренняя забота о ее процветании, стремление принести максимальную пользу людям. Только такое отношение позволяет решать серьезные задачи и осуществлять масштабные прорывные проекты». Этими словами Глава республики Михаил Игнатьев приветствовал наших земляков, удостоенных государственных наград, на торжественной церемонии в Доме правительства.

Имя народной артистки Чувашии Валентины Ивановой хорошо известно в республике. Вот уже более 35 лет она радует зрителей со сцены Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова. Сыгранные Валентиной Аркадьевной образы чувашских женщин раскрывают глубину национального характера. И объявленная ей Благодарность Президента России — достойная оценка труда актрисы. Особенно это волнительно в Год театра, призналась она в своем ответном слове.

Нынешний год ознаменовался для Чувашии крупным событием федерального значения — акцией Первого канала ТВ «Стань первым!» в День защиты детей. Подготовка к ней и ее проведение потребовало серьезных усилий и труда. В этом заслуга специализированных предприятий и организаций, где многие годы трудятся опытные, любящие свое дело специалисты. Один из них — мастер АО «Зеленстрой» Галина Афанасьева, награжденная Почетной грамотой Чувашской Республики. Более 20 лет трудится она в этой организации, создающей красоту городского ландшафта. Под руководством Галины Васильевны в Московском районе применяется прием так называемого вертикального цветочного оформления. Такой же награды удостоены заместитель генерального директора ЗАО «Сельский строительный комбинат «Чебоксарский» Владимир Карпов, директор АО «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств» Алексей Серебряков и слесарь АО «Дорэкс» Родион Прокопьев.

Большая группа тружеников удостоена Благодарности Главы республики с вручением часов. Среди отмеченных наградой — дорожный рабочий АО «Дорэкс» Юрий Ванюшкин, заместитель директора гимназии № 5 Ольга Васенина, начальник отдела муниципального учреждения «Городская реклама» Евгений Иванов, заведующая «Центра развития ребенка — Детского сада № 8 «Дворец детской радости» Елена Яндимиркина и другие. Получая из рук Главы республики награду, Елена Витальевна пригласила его побывать в их учреждении.

Другое важное событие года — 100-й юбилейный чемпионат России по легкой атлетике, прошедший в Чебоксарах в июле. За большую работу в сфере физкультуры и спорта и вклад в организацию чемпионата Благодарности Главы республики удостоены инструктор-методист «Центра спортивной подготовки сборных команд Чувашии имени А. Игнатьева» Евгения Лукина, заместитель министра физической культуры и спорта Игорь Головин и другие.

Всего в этот день заслуженные награды были вручены 32 жителям республики. В церемонии награждения участвовали вице-премьер — руководитель Администрации Главы республики Юрий Васильев, председатель Госсовета Чувашии Альбина Егорова, глава города Чебоксары — председатель Чебоксарского городского Собрания депутатов Евгений Кадышев.