На предприятиях Чувашии возрождаются физкультурные традиции

После смены — на стадион

Дополнительный день к отпуску, абонементы в бассейн и на каток для всей семьи и даже денежная премия — все чаще работодатели стараются поощрять сотрудников, ведущих здоровый образ жизни и активно занимающихся спортом. Здоровый сотрудник — работоспособный сотрудник, а это экономически выгодно предприятию, рассуждают компании, устраивая совместные пробежки, занятия танцами, йогой и другие активности. О том, как приобщают к спорту и здоровым привычкам работников, и какие виды спорта развиты на предприятиях республики, говорили на совещании, организованном Министерством физической культуры и спорта Чувашии. В его работе принял участие президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев.

Ставка на спорт

Больше половины жителей России, 55% населения, к 2024 году должны систематически заниматься спортом. С такого показателя, обозначенного как руководство к действию Президентом страны Владимиром Путиным в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», начал свое выступление министр физической культуры и спорта Михаил Богаратов. Сегодня, по подсчетам, в Чувашии спортивного образа жизни придерживаются порядка 44,8% населения, причем 80% из них — дети и молодежь. А вот среди людей среднего, трудоспособного возраста и пожилых «спортсменов» значительно меньше. Именно с этими категориями в ближайшее время будет проводиться усиленная работа. Важную роль в этом должно сыграть развитие корпоративного спорта.

В основном, заметил министр, спортивная работа поставлена на крупных предприятиях. Там создаются хорошие условия для занятия спортом, открываются физкультурно-спортивные клубы и группы здоровья, имеются возможности содержать собственную команду, а наиболее результативных в спорте сотрудников поощряют премиями и ценными подарками. Так, в числе самых спортивных в министерстве называют ЧПО имени Чапаева, Чувашпотребсоюз, Чувашское отделение Сбербанка России. В районах республики отмечают успехи на этом поприще фирмы «Август» в селе Вурнары, Заволжского линейного производственного управления магистральных газопроводов в селе Красноармейское, Ишлейского завода высоковольтной аппаратуры. На этих предприятиях хорошо развито спартакиадное движение, есть свои спортивные команды, а к спортивной инфраструктуре свободный доступ имеют не только сотрудники, но и местные жители.

Цифра Более 133 тысяч человек в Чувашии занимаются физической культурой и спортом по месту работы

Всего в республике, по данным Минспорта, физической культурой и спортом по месту работы занимаются более 133 тысяч работников, это 22% занятого в экономике населения. Спортивные клубы созданы в 43 трудовых коллективах. В них состоят более 18 тысяч работающих.

«В идеале такие физкультурно-спортивные клубы должны появиться на каждом заводе, предприятии, организации», — продолжил мысль Илья Галаев. Спортивное общество «Трудовые резервы» в России воссоздали меньше года назад в качестве одного из исполнителей федерального проекта «Спорт — норма жизни». Продвигать ЗОЖ «Трудовые резервы» намерены через возрождение традиций массового спорта на производствах, создавая при них спортивные клубы по всей стране.

В сентябре 2020 года, сообщил Илья Галаев, в Чувашии пройдут Межрегиональные корпоративные игры ПФО. Проведение столь значимого мероприятия доверено региону за успехи в развитии массового спорта. Для поддержки предприятий, ратующих за спорт, «Трудовые резервы», к слову, готовы даже выступить с законодательными инициативами — например, об уменьшении для них налога на прибыль или имущественного налога. «У компании, понятно, должна быть мотивация», — сделал важное замечание представитель всероссийского движения.

О еще более амбициозной цели, которую ставит чувашское правительство, — более 55% занимающихся спортом в республике к 2024 году — рассказал вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов. Появился новый термин, — «продолжительность здоровой жизни», а чем больше людей систематически будет заниматься физическими упражнениями, тем дольше они смогут оставаться активными. Так, к 2024 году ожидается увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030-му — до 80 лет.

Привычка к физкультуре

Как оказалось, даже на имеющих все условия для занятий спортом предприятиях тоже есть проблемы с приобщением работников к здоровому образу жизни. В вурнарском филиале АО «Фирма «Август» в распоряжении сотрудников — современный ФОК с бассейном, каток, фитнес-центр, стадион, есть своя футбольная команда, спортивный клуб со штатным физинструктором, однако заводчан в спортивных залах немного, около 20%. И это при том, что занятия спортом руководство компании всячески поощряет: за активное участие в спортивно-массовых мероприятиях работники могут рассчитывать на дополнительные 1-3 дня к отпуску, бесплатные абонементы в бассейн. По мнению Евгения Захарова, председателя заводского спортивного клуба «Химик», причины такого «неспортивного» поведения в отсутствии привычки к активному отдыху. «Если с детства любовь к спорту не привита, если в семье такого примера не было, в зрелом возрасте заставить человека заниматься физкультурой сложно», — считает руководитель спортклуба.

Богатые физкультурные традиции и на ЧПО имени Чапаева. Не так давно на предприятии возродили заводской хоккей: хоккейная команда «Волга» на 90% состоит из работников, сразу же после трудовой смены они с удовольствием спешат на лед. Среди женских цеховых команд проводятся соревнования по мини-футболу, а среди детей сотрудников — товарищеские матчи. Спортивные состязания, впрочем, у чапаевцев всегда дело семейное. Все вместе играют не только в волейбол и баскетбол, но и в нетрадиционные виды спорта — забавные керлинг с чайниками, твистер, бампер-бол, готовят кашу из топора на время.

Любители спорта работают в филиале ПАО «РусГидро» Чебоксарской ГЭС. Как рассказал представитель организации Сергей Любимов, на предприятии регулярно проводятся спортивные выходные: сотрудники коллективно катаются на велосипедах, коньках, ходят на лыжах. Третий год подряд работники сдают нормативы ГТО. Результаты хорошие — более 25% персонала их уже выполнили. А в прошлом году организовали хоккейную команду «Молния — РусГидро», капитаном которой стал руководитель филиала Вадим Бардюков. На средства предприятия закупили туристическое снаряжение и байдарки, а в обеденный перерыв проводят зарядку. Такой активный образ жизни на Чебоксарской ГЭС уже дал свои плоды — сотрудники стали реже болеть. «В сутках — 1440 минут. Нужно хотя бы 30-40 из них потратить на тренировки и тогда результат не заставит себя ждать», — уверен Сергей Любимов.

Опыт коллег работники других организаций сразу же взяли на вооружение. А руководители «Трудовых резервов» и Минспорта Чувашии пообещали оказывать любую поддержку по организации массового, любительского и корпоративного спорта на предприятиях.