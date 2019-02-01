Детей из Нового города будет возить школьный «Волгабас»

Школьники чебоксарского микрорайона Новый город теперь будут добираться на учебу на большом автобусе «Волгабас». Вместительный школьный автобус начал доставлять их на уроки с пятницы, 4 октября.

Первыми о трудностях с транспортом, напомним, в начале учебного года заявили родители учеников. Своей школы, как известно, в Новом городе пока нет, детям приходится учиться в образовательных учреждениях близлежащих районов. Добираться младшеклассникам на троллейбусе, по мнению многих родителей, небезопасно и они обратились в городскую администрацию с просьбой решить вопрос с подвозом детей. По словам главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, руководство республики поддержало городские власти в выделении школьного автотранспорта. Сначала в микрорайон запустили автобус ПАЗ, а с сегодняшнего дня – «Волгабас».

Большой автобус, сообщают в столичной администрации, будет перевозить 40 детей в школу №33. Далее он совершает дополнительный рейс в школу №23. В дороге школьников сопровождают учителя. Они помогают разместиться в салоне и провожают первоклассников до порога образовательного учреждения.

Теперь на очереди, отмечает начальник управления образования города Дмитрий Захаров, — решение такой же проблемы в микрорайоне Садовый. В ближайшее время туда планируется запуск двух автобусов, которые будут довозить детей до школ №№ 12 и 64.

Добавим, сейчас в Чебоксарах доставка детей до школ помимо Нового города организована из микрорайона Соляное, а также из деревни Чандрово и Заволжья.

Фото gcheb.cap.ru: Школьный автобус совершает несколько утренних рейсов.