В Порецком строят новый водопровод

В ясный осенний день на улице 1-й Пятилетки в Порецком кипит работа: на одном конце улицы что-то чинят рабочие, на другом роет землю экскаватор… В селе строят новый водопровод. За происходящим внимательно наблюдает пожилой мужчина, Виктор Анатольевич Рязанов. «В исполнительной документации этих сетей нет, а в голове есть», — объясняет он свое присутствие. Говорит, много лет назад, когда в селе прокладывались старые трубы, их расположение на бумаге не фиксировалось. Рязанов же, 27 лет проработавший в этой системе и сменивший несколько должностей, от мастера до начальника местного водоканала, по памяти подсказывает нынешним подрядчикам расположение сетей, дает советы по технологии укладки.

Водопровод в Порецком действительно старый – его начинали строить еще в 80-е. Правда, на улице 1-й Пятилетки водопровод есть не у всех, люди до сих пор пользуются общественным колодцем. Не все радужно и у тех, кто водой обеспечен: у многих поречан вода до недавних пор была ржавая, с содержанием железа, намного превышающим нормативы.

Цифра Более 317 км водопроводных сетей появится в Чувашии за шесть лет реализации регионального проекта «Чистая вода».

В прошлом году ситуация сдвинулась с места, в селе построили станцию обезжелезивания воды в рамках первого этапа реализации регионального проекта «Чистая вода» и национального проекта «Экология». Процесс продолжился, в этом году уже проложены трубы на улицах 1 – 4 Набережная, а это больше трех километров. Всего строителям предстоит уложить 16,5 км сетей в этом году и еще 10,9 км в будущем. Чистая вода в Порецком появится даже у тех, кто раньше пользовался только колодцами. «Наконец-то и у нас будет вода! – радуется поречанка Надежда Луконина. – У нас есть своя скважина, но воды в ней мало, а проводить водопровод в сторону моего дома было очень накладно».

«Наша цель – создать условия, чтобы в республике было больше доброкачественной и пригодной для питья воды, — комментирует изменения первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Максимов. – За шесть лет действия программы из федерального, республиканского и местных бюджетов будет выделено более 2 млрд 200 млн руб, предстоит повысить качество воды до 86% в сельских населенных пунктах и до 98% в городских округах».