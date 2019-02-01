Сугайкасинское сельское поселение — победитель конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Обнародованы результаты всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по итогам 2019 года. Среди его победителей — Сугайкасинское сельское поселение Канашского района.

Сугайкасинцы представили на конкурс видеоролик о работе администрации поселения с его жителями. И по решению экспертов стали лучшими в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления…» Победу, отметим, они одержали в группе сельских поселений, среди городов первое место досталось Ставрополю.

Победители конкурса, проводимого с 2017 года, награждаются дипломами Правительства РФ и денежной премией. Как сообщает ТАСС, в этом году за победу в конкурсе для городских поселений предусмотрена премия 3,8 млн рублей, для сельских поселений — 1,2 млн рублей.