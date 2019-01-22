Аграрии Чувашии готовятся к всероссийской выставке «Золотая осень»

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашия примет участие в XXI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень–2019», которая пройдет в Москве на ВДНХ с 9 по 12 октября.

Как отмечает вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, «мы покажем на выставке все, чем гордится агропромышленный комплекс республики».

По традиции будут демонстрироваться чувашский хмель, пиво, шыртан, другие различные мясные и молочные продукты, кондитерские изделия. Особое место на стенде республики отводится фермерской продукции. Фермеры повезут в Москву уже известные на всю страну высококачественные мясные деликатесы, мед, напитки.

По словам министра, для агропрома Чувашии важны новые инвестиционные проекты, начало которым может положить подписание на выставке ряда соглашений, сообщает пресс-служба министерства.

Опубликовано: 4 октября 2019 г.


Читайте также:

Следом за комбайном в Чувашии планируют освоить выпуск хмелесушилок
В Комсомольском районе открыли молочную ферму и возводят детсад
Доплата за сельский стаж
Открытость, честность, качество жизни
В Чувашском художественном музее открыты выставки чебоксарских фотографов
Можно ли построить жилой дом на землях сельскохозяйственного назначения?
Михаил Игнатьев принял участие в совещании по подготовке государственной программы комплексного разв...
Глава Чувашии дал поручения Правительству республики по итогам командировки в Москву

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.