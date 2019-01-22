Аграрии Чувашии готовятся к всероссийской выставке «Золотая осень»

Чувашия примет участие в XXI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень–2019», которая пройдет в Москве на ВДНХ с 9 по 12 октября.

Как отмечает вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, «мы покажем на выставке все, чем гордится агропромышленный комплекс республики».

По традиции будут демонстрироваться чувашский хмель, пиво, шыртан, другие различные мясные и молочные продукты, кондитерские изделия. Особое место на стенде республики отводится фермерской продукции. Фермеры повезут в Москву уже известные на всю страну высококачественные мясные деликатесы, мед, напитки.

По словам министра, для агропрома Чувашии важны новые инвестиционные проекты, начало которым может положить подписание на выставке ряда соглашений, сообщает пресс-служба министерства.