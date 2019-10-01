Студентка ЧГУ Полина Петухова выиграла мировой Гран-при по кикбоксингу в Чехии

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашская спортсменка с марийскими корнями 20-летняя Полина Петухова выиграла мировой Гран-при по кикбоксингу в Чехии.

Студентка химико-фармацевтического факультета Чувашского госуниверситета, подопечная заслуженного тренера Чувашии Сергея Шабердина завоевала чемпионский пояс в турнире по кикбоксингу «World Grand Prix WAKO-2019» в Праге, сообщают в Минспорте Чувашии. Соревнования, которые проводятся в Чехии с 2011 года, собрали 220 участников из 17 стран, сильнейших определили среди юниоров и юниорок, мужчин и женщин.

Воспитанница чебоксарской спортшколы «Энергия» выступила в весовой категории до 52 кг среди женщин. За два дня Полина провела три поединка — против спортсменок из Польши, Австрии и Чехии. По итогам всех встреч на ринге спортсменка из Чувашии одержала уверенную победу. Следующие бои ждут девушку в Боснии и Герцеговине: 20 октября там пройдет чемпионат мира по кикбоксингу.

 

Фото chuvsu.ru

Опубликовано: 4 октября 2019 г.


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