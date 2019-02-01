Двое чебоксарцев осуждены за попытку продажи обреза и «нагана»

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Калининский районный суд Чебоксар вынес обвинительный приговор двум жителям республики за незаконный оборот оружия.

Следственным отделом УФСБ России по Чувашии и судом установлено, что злоумышленники пытались реализовать третьим лицам револьвер системы «Наган» калибра 7,62 мм, обрез охотничьего оружия калибра 16 мм, отдельный ствол к нему и патроны, пригодные для производства выстрела.

Сотрудники УФСБ задержали мужчин в феврале этого года на территории Чебоксар с поличным — во время совершения ими сделки по купле-продаже оружия. Одного из фигурантов суд приговорил к трем годам, соучастника — к 11 месяцам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

УФСБ настоятельно рекомендует гражданам, незаконно хранящим огнестрельное оружие, добровольно передать его в правоохранительные органы, чтобы не попасть под уголовную статью.

Опубликовано: 4 октября 2019 г.


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