Фонд содействия реформированию ЖКХ поможет Чувашии модернизировать котельные

2 октября Михаил Игнатьев в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» принял участие во всероссийском совещании «Национальные проекты: приоритеты государства и возможности развития», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Участники встречи обсудили ход реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология», а также использование энергоэффективных и цифровых технологий. По словам министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева, сегодня одна из главных задач — нарастить объемы ввода жилья, провести реформу жилищного строительства. Такая задача стоит перед всеми субъектами Российской Федерации.

В нашей республике в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуются региональные проекты «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике», «Формирование комфортной городской среды». Общий объем финансирования мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» на 2019–2022 годы — 2,3 млрд руб., в том числе на 2019 год — 1,1 млрд рублей. В этом году плановый объем вводимого жилья в республике — 672 тыс. кв. метров. Причем 67% организаций строительной отрасли пока строят по старой схеме, а 22,5% — по новым правилам, используя эскроу-счета.

«Работу по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств, парков, подъездных путей мы начали задолго до объявления нацпроекта. Сейчас, когда приоритеты расставлены на федеральном уровне, мы усилим эту деятельность. Важно создать одинаковые, комфортные условия для жизни как в городе, так и на селе», — считает Глава республики Михаил Игнатьев.

Что касается проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры, то тут у республики есть серьезные планы. В первую очередь — реконструкция и модернизация котельных. И в этом Чувашию готов поддержать Фонд содействия реформированию ЖКХ.

«Мы сейчас обсудили с Главой Чувашии перспективы вхождения республики в проект модернизации коммунальной инфраструктуры. Это очень важно. Реализация этих проектов позволит не повышать тарифы для граждан», — сказал генеральный директор — председатель правления Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

«Это наша давняя проблема. Особенно остро она стоит в Шумерле, Козловке и Алатыре. Мы сейчас ищем инвестора, который вложит в модернизацию системы ЖКХ 20% своих средств, мы, в свою очередь, внесем свои 20%, и Фонд вкладывает 60%. Таким образом поэтапно, пошагово, в течение пяти лет, мы планируем модернизировать старые котельные как в Чебоксарах, так и в городских округах. В 2020 году на проектирование уже заложили соответствующие средства», — отметил Глава республики.