Вурнарцы гордятся своим педагогом

Сегодня в Государственном Кремлевском дворце в Москве на торжественном концерте в честь Дня учителя назовут имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России–2019» и наградят призеров. Среди приглашенных в зале — лауреат конкурса, педагог из Чувашии Ольга Физер. Учитель английского языка Вурнарской средней школы № 2, победитель республиканского конкурса «Учитель года Чувашии–2019», стала одним из 15-ти лучших педагогов страны, пройдя в финал конкурса по итогам первого очного тура федерального этапа.

Ольга Физер, напомним, провела урок английского языка в 10-м классе Грозненской математической школы № 1 имени Х.И. Ибрагимова. Урок был полностью на английском языке, на нем чеченские школьники вместе с учителем обсуждали проблемы переработки мусора. Оценивали профессиональное мастерство учителя прямо в классе члены жюри, в его состав вошли федеральные эксперты в области образования и педагоги-практики.

«Поприсутствовать» на уроке Ольги Валериановны можно было посредством онлайн-трансляции, которая велась на сайте конкурса. Ее с волнением и верой в победу смотрели и в родной школе, где преподает учитель. Там даже организовали что-то вроде флешмоба в поддержку педагога. Во всех старших классах, где по расписанию в это время шел английский, включили онлайн-урок из Грозного. Необычное занятие по английскому языку прошло и в 9А, в котором Ольга Физер является классным руководителем. «Болела» вся школа, родители школьников, да и, пожалуй, вся Чувашия.

«Было видно, что грозненским ребятам очень понравился урок Ольги Валериановны, — рассказывает наблюдавшая за трансляцией заместитель директора Вурнарской средней школы № 2 Татьяна Сапожникова. — Они поблагодарили ее в конце урока и подарили небольшой сувенир на память о Грозном. Тепло отозвались и члены жюри, кто-то из них даже сказал, что получил истинное удовольствие от урока».

Еще одним конкурсным испытанием, которое с успехом выдержала вурнарский педагог, стало проведение внеурочного занятия в 8-м классе той же грозненской школы. Оно было посвящего теме культурных и нравственных ценностей разных народов, и его Ольга Физер провела на английском языке.

Ночным воскресным поездом Ольга Валериановна прибудет в родной поселок. А в понедельник в школе, до начала уроков, ее ждет сюрприз — для учителя организуют торжественную встречу.

Фото teacherofrussia.edu.ru: В Грозном педагог сразу завоевала сердца учеников: ребятам было на уроке интересно, они поддерживали учителя и хорошо друг друга понимали.