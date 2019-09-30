Поздравление с Международным днем пожилых людей

Уважаемые ветераны!

От всей души поздравляю вас с Международным днем пожилых людей.

Этот праздник является свидетельством глубокого уважения к людям старшего поколения, которые своим трудом и талантом создали все, чем сегодня гордится наша любимая страна.

В Чувашской Республике взят твердый курс на сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание комфортных условий для проживания.

При этом особое внимание уделяется заботе о наших многоуважаемых ветеранах, людях «серебряного возраста». Для них повышаются меры социальной поддержки, расширяется спектр оказываемых услуг, улучшается качество медицинского обслуживания.

Самые теплые слова мы адресуем ветеранам и детям Великой Отечественной войны, чей подвиг на фронте и в тылу вызывает восхищение. Нет на свете слов, которыми можно было бы выразить наше чувство благодарности. Низкий вам поклон за беспримерное мужество, величайшую стойкость и силу духа, за опыт и мудрость, которыми вы щедро делитесь с молодежью!

Желаю вам доброго здоровья, активного долголетия, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев

Уважаемые ветераны, представители старшего поколения!

От всего сердца поздравляю вас с теплым и сердечным праздником — Международным днем пожилых людей.

Этот праздник — еще один повод напомнить о неразрывной связи времен и поколений. Уважение к старшим является одной из важнейших ценностей активно развивающегося общества, у которого есть будущее. Только опираясь на богатый жизненный опыт наших ветеранов, прислушиваясь к их мудрым советам, можно принимать взвешенные и продуманные решения.

Вы честно трудились, воспитывали детей, радовались общим успехам, верили в светлое будущее и делали все для того, чтобы оно наступило. Наша задача — сохранить и преумножить плоды вашего труда, воспитать достойных продолжателей ваших созидательных дел.

Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки и друзья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!

С уважением заместитель главы города Чебоксары,

депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов,

генеральный директор ООО «ОЖДХ» Виктор Горбунов