Глава сельского поселения «дарил» муниципальную землю

Перед судом предстанет бывший глава администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения, обвиняемый в коррупционном преступлении — злоупотреблении должностными полномочиями.

По материалам уголовного дела, будучи главой администрации, он незаконно изготовил официальные документы — 10 заведомо ложных выписок о якобы имевшем место выделении 10 гражданам земельных участков на территории поселения. На основании этой «липы» те зарегистрировали права собственности на эти участки.

Поселению причинен ущерб на сумму более 639 тысяч рублей. Прокуратура подготовила исковое заявление о взыскании этой суммы с виновного в пользу муниципалитета.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чебоксарский районный суд.