Чувашавтотранс должен активизироваться на торгах

А таксисты — предъявлять документы пассажирам

Очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости началось с обсуждения ситуации на ГУП «Чувашавтотранс» Минтранса Чувашии. С осени прошлого года, с момента признания государственного предприятия банкротом, оно доставляет немало хлопот правительству республики.

Несмотря на то что несколько месяцев назад из резервного фонда Чувашии на покрытие долгов по зарплате ему выделили свыше 50 млн рублей, все равно перед работниками остается долг в сумме 41 млн рублей. (Кстати, сегодня в «Чувашавтотрансе» работают 63 человека, на оплату труда которых ежемесячно требуется примерно 1 млн рублей).

«Долги наращиваются, — констатировала присутствовавшая вместо конкурсного управляющего заместитель генерального директора по правовым и общим вопросам «Чувашавтотранса» Зинаида Спиридонова, — но мы принимаем все возможные меры для их погашения». И перечислила денежные поступления: ежемесячный доход от сдаваемого в аренду имущества — более 350 тысяч рублей, да деньги от реализации частички конкурсной массы — 17 млн. В то время как на торги выставлено принадлежащих банкроту материальных ценностей на сумму свыше 750 млн рублей. Только спроса на них, видимо, нет. В заключение своей речи заместитель гендиректора от имени конкурсного управляющего попросила рассмотреть вопрос о возможности выделения бюджетных денег на погашение зарплатного долга, заверив, что они пойдут строго по целевому назначению.

Между тем По данным Минтранса Чувашии, в республике зарегистрировано 377 индивидуальных предпринимателей и 37 юридических лиц, осуществляющих пассажирские перевозки легковым такси. Количество же автомобилей на «теневом» рынке такси составляет более 2000 единиц.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заметил, что за время конкурсного производства вполне можно было реализовать значительную часть имущества и покрыть долги, если работать по совести и нацелиться на результат. А подключившийся к обсуждению прокурор Чувашской Республики Василий Пословский просил передать арбитражному управляющему, что с ним намечен предметный разговор в республиканской прокуратуре.

Арбитражные управляющие других предприятий, вызванные на комиссию, — «Элмы», «Инстроя» и «ЖБК № 2» — представили свои варианты расчетов по зарплатным долгам, но не у всех, как выяснилось, ожидания совпадут с возможностями. Так, на «ЖБК № 2» пришел уже третий конкурсный управляющий, а активы-то уже практически проданы первыми двумя. «Своевременно надо было меры принимать», — указывал на промахи Глава Чувашии.

Оперативность и быстрое реагирование с целью предотвращения преднамеренного банкротства считают главным условием успеха и специалисты Государственной инспекции труда в Чувашской Республике, работая в тандеме с прокуратурой, как подчеркивал в своем докладе, предварившем все эти разбирательства, руководитель ведомства Алексей Метелкин. По его данным, в сравнении с июнем задолженность по зарплате в республике снизилась на 38,7%.

Не в первый раз на комиссии поднимается тема неформальной занятости. Снова говорили об отделочниках и строителях, за «теневую» оплату сплошь и рядом занимающихся ремонтом квартир. С целью их выявления проводятся рейды в Чебоксарах и Новочебоксарске. Вспомнили также о гражданах, сдающих квартиры внаем и не перечисляющих налоги.

Заместитель председателя Кабинета министров — министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Александр Николаев призвал каждого бороться с нелегальными таксистами: перед тем как сесть в легковушку, потребовать у водителя разрешение на перевозку и путевой лист с отметкой о предрейсовом медосмотре. Михаил Игнатьев усомнился в результативности таких действий со стороны пассажиров. Но министр заявил, что он уже трижды так поступал.

Борьба с таксистами-нелегалами ведется Минтрансом также в тандеме с представителями ГИБДД.

Фото из архива редакции: За время конкурсного производства, считает Глава Чувашии, вполне можно было реализовать значительную часть имущества и покрыть зарплатные долги…