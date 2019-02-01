Во вторник, 1 октября, в Чувашии зазвучат сирены

Проверка региональной автоматической системы оповещения населения пройдет в Чувашии 1 октября.
Дважды — в 10:00 и 10:30 — зазвучат установленные на улицах сирены, а из громкоговорителей прозвучит сообщение «Внимание всем!»
Этот сигнал гражданской обороны призван информировать население об угрозе нападения противника, аварии, катастрофе, стихийном бедствии.
Услышав сигналы системы оповещения граждане должны включить радиоприемники и телевизоры для прослушивания экстренного сообщения, после чего оповестить коллег, соседей, членов семьи.
Фото pchela.news