Во вторник, 1 октября, в Чувашии зазвучат сирены

Проверка региональной автоматической системы оповещения населения пройдет в Чувашии 1 октября.

Дважды — в 10:00 и 10:30 — зазвучат установленные на улицах сирены, а из громкоговорителей прозвучит сообщение «Внимание всем!»

Этот сигнал гражданской обороны призван информировать население об угрозе нападения противника, аварии, катастрофе, стихийном бедствии.

Услышав сигналы системы оповещения граждане должны включить радиоприемники и телевизоры для прослушивания экстренного сообщения, после чего оповестить коллег, соседей, членов семьи.

Фото pchela.news