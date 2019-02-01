Во вторник, 1 октября, в Чувашии зазвучат сирены

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Проверка региональной автоматической системы оповещения населения пройдет в Чувашии 1 октября. 

Дважды — в 10:00 и 10:30 — зазвучат установленные на улицах сирены, а из громкоговорителей прозвучит сообщение «Внимание всем!»

Этот сигнал гражданской обороны призван информировать население об угрозе нападения противника, аварии, катастрофе, стихийном бедствии. 

Услышав сигналы системы оповещения граждане должны включить радиоприемники и телевизоры для прослушивания экстренного сообщения, после чего оповестить коллег, соседей, членов семьи.

 

Фото pchela.news

Опубликовано: 30 сентября 2019 г.


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