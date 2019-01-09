Талия Хабриева

директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

«Вспоминаю годы преподавания в Казанском университете. Мы были в районах на границе Татарстана и Чувашии. Там преподавание ведется на чувашском, книги — на татарском и чувашском языках. Гуманитарные институты помогают налаживать отношения между людьми. Это все требует не только изучения, но и тиражирования…

Язык, культура, традиции — это не отделяющие нас от других народов качества, а лишь объединяющие. Это все только обогащает личность, помогает найти свое место в жизни. При наличии государственной поддержки их можно сохранить».