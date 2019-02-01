Чувашские полицейские помогли коллегам из Нижнего Новгорода задержать убийцу

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Для подозреваемого в убийстве нижегородского бизнесмена цивильское «кольцо» оказалось замкнутым…

Утром 18 сентября чувашские полицейские получили ориентировку от коллег из Нижнего Новгорода о розыске грузовой автомашины, за рулем которой мог быть убийца известного в соседнем регионе предпринимателя. Тело последнего с признаками насильственной смерти было обнаружено накануне в одном из гаражных комплексов областного центра.

Инспектор специализированного батальона ГИБДД МВД по Чувашии лейтенант полиции Виктор Павлов дежурил на дорожном «кольце» в городе Цивильске, вечером после оказания помощи стражам дорог Канашского района в ликвидации последствий ДТП с большим количеством пострадавших к нему присоединились напарники — лейтенант полиции Николай Заводов и старший лейтенант полиции Сергей Леонтьев. Инспекторы останавливали все грузовые автомобили указанной в ориентировке марки. Около 21 часа на кольцо въехала та самая «ГАЗель». Полицейские не стали сообщать водителю истинную причину остановки и обещали отпустить после проверки, поэтому житель соседнего региона держался абсолютно невозмутимо. Минут через двадцать, пока сотрудники спецбатальона оформляли на водителя грузовика постановление за просроченный страховой полис, в Цивильск подъехали оперативники из Нижнего Новгорода, которым сообщили о задержании предполагаемого преступника. Сыщики рассчитывали нагнать беглеца, и помощь чувашских коллег оказалась очень кстати.

Осознав, что поездка для него подошла к концу, мужчина все также спокойно проследовал за сотрудниками уголовного розыска в их автомобиль. Грузовик пока отогнали на территорию межмуниципального отдела МВД «Цивильский»…

Опубликовано: 27 сентября 2019 г.


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