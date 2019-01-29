В Чувашии снизится транспортный налог для коммерческих авто на газовом топливе

На совещании в Нижнем Новгороде обсудили вопросы развития газомоторной инфраструктуры

Рынок газомоторного топлива в стране развивается быстро. За пять лет в России потребление природного газа в качестве топлива увеличилось в два с половиной раза. А к 2020 году этот показатель может достигнуть 1 млрд куб. м в год. Об этом говорилось на прошедшем в Нижнем Новгороде совещании по развитию газомоторной инфраструктуры. Участие в его работе принял Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

До начала совещания его участники во главе с председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым посетили Горьковский автозавод — познакомились с производством современной газомоторной техники, посмотрели площадку по выпуску оборудования автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Побывали они и на производственной площадке ГК «ГазСервисКомпозит». Там, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, внимание делегации привлекли современные цистерны для сжиженного газа от предприятия «Сеспель». Было отмечено, что в рамках мероприятий по развитию автозаправочной инфраструктуры, основанной на газомоторном топливе, такая продукция будет очень важна.

«Одной из основных задач на ближайшие годы является строительство газозаправочных станций, — подчеркнул на совещании председатель Совета директоров ПАО «Газпром». — На эти цели в федеральном бюджете 2019 года предусмотрено 3,3 млрд рублей. В следующем году объем средств планируется увеличить. Кроме того, будут выделены деньги на мероприятия по переоборудованию автотранспорта под использование газомоторного топлива».

Игорь Комаров,полпред Президента России в Приволжском федеральном округе: «Проводимый нами анализ показывает, что регионы ПФО уделяют большое внимание развитию рынка газомоторного топлива. Вопросы развития газомоторной инфраструктуры — на особом контроле и в нашей работе. Это обусловлено в том числе наличием в округе ряда крупнейших отечественных автопроизводителей, таких как КамАЗ, АВТОВАЗ, ГАЗ, которые выпускают автомобили, работающие на природном газе».

По итогам этого года в целом по стране будет построено 87 автозаправочных станций, в следующем году — уже 117, сообщил Виктор Зубков. По данным Минэнерго России, к 2024 году число газозаправочных станций приблизится к 1000 единиц.

Говорили на совещании и о проблемах. В частности, о том, что автомобили на газомоторном топливе по стоимости несколько выше, чем обычные, — где-то процентов на 20. По словам Зубкова, потребителей это несколько пугает. «Но очень мало информации о том, что это безопасный и экологичный вид транспорта, — констатировал он. — Надо больше об этом говорить».

«В республике примерно 10 проц. автобусов работают на газомоторном топливе, — отметил после совещания Глава Чувашии Михаил Игнатьев. — Большегрузные автомобили – на уровне 13 проц. Конечно, этого мало. Мы приняли решение снизить ставку транспортного налога на 20 проц. для организаций, физических лиц-предпринимателей, которые переводят транспорт на использование природного газа в качестве топлива. Касаясь станций по переоборудованию автомобилей на использование газа, у нас их около 50. Но пока нам не хватает газозаправочных станций. Мы продолжим двигаться в этом направлении. Модернизация существующих и строительство новых автогазозаправочных станций в ближайшей перспективе позволит решить многие вопросы — в том числе сохранить уровень тарифов на пассажирские перевозки автомобильным транспортом в сельской местности и в малых городах».

Фото cap.ru: Участники совещания не раз отмечали, что природный газ — эффективный инструмент снижения издержек во всех отраслях экономики.