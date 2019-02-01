«ЭнергосбыТ Плюс» назвал победителей акции «Лучшая УК/ТСЖ» в Марий Эл и Чувашии

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей акции «Лучшая УК/Лучшее ТСЖ». Сертификат на благоустройство в 45 000 рублей достался ТСЖ «Наш дом» (Новочебоксарк), сертификат в 100 000 рублей — УК ООО «Свет» (Чебоксары).

С мая по сентябрь 2019 года в акции принимали участие 111 жилищных организаций из Чебоксар, Новочебоксарска и Йошкар-Олы. Комиссия, в состав которой входили представители филиала, оценивала участников по нескольким критериям. В их числе: уровень оснащенности обслуживаемых МКД общедомовыми приборами коммерческого учета, своевременная передача их показаний, регулярное внесение оплаты на предоставляемые услуги, отсутствие задолженности и судебных споров с энергокомпанией, и другие. В результате из них были определены двое победителей.

Теперь во дворах домов, обслуживаемых ТСЖ «Наш дом» и УК ООО «Свет» энергокомпания установит новые скамейки, информационные доски, энергосберегающие приборы и т.д.

«Мы рассчитываем, что дальнейшая работа энергетиков с управляющими компаниями и ТСЖ будет также проходить под знаком конструктивного сотрудничества, взаимного развития и четкого соблюдения договорных условий», — отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» Вячеслав Зданович.

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом ПАО «Т Плюс» по начислению и сбору денежных средств.