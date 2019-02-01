Спортсмены-ветераны из Чебоксар успешно выступают на международных турнирах

Победили «Каталонию», проиграли «Интеру»

Трио ветеранов футбола из Чувашии — Дмитрий Володарский, Александр Матвеев и Юрий Михайлов — в составе команды «Грант» (Саратов) участвовали в Кубке Европы по футзалу среди ветеранов в возрастной категории 50+. Проходил турнир в сентябре в испанском городе Льорет-де-Мар и собрал девять команд: по три из России и Чехии, по одной из Испании, Беларуси и Украины.

На групповой стадии «Грант» уверенно обыграл испанскую «Каталонию» — 7:2 (два гола на счету чебоксарца Дмитрия Володарского) и чешскую «Прагу» — 4:2. В четвертьфинале команда не оставила шансов минскому «Метрострою» — 8:5 (одним голом здесь снова отметился Дмитрий Володарский). А вот соперник по полуфиналу, московский «Интер» оказался «Гранту» не по зубам. Итоговый счет 0:5 говорит сам за себя.

Кстати У чебоксарских команд, напомним, тоже есть неплохой опыт заграничных выступлений. Нынешней весной команда «С.С.С.Р» (название ее расшифровывается как Союз. Сильных, Смелых. Решительных) заняла второе место на проходившем в Турции турнире по футболу среди ветеранов 50+ памяти Кемаля Ататюрка. В финале чебоксарцы только по пенальти — 3:5 — уступили хозяевам турнира, команде «Каракал».

Утешением для «Гранта» стали бронзовые медали, которые были вручены ему, а также чешской «Праге» — командам, проигравшим в полуфиналах, так как матч за третье место не был предусмотрен регламентом. Ну а безоговорочным победителем кубка стали москвичи, переигравшие в финале так же всухую, но с менее разгромным счетом тюменский «Урай» — 2:0.

Лучшим нападающим турнира был признан хорошо известный чебоксарским болельщикам Юрий Татаркин из московского «Интера» — как приглашенный игрок он выступал на недавнем турнире ветеранов по футболу в Чебоксарах памяти Александра Червякова за местную команду «С.С.С.Р».

Василий Шоркин

Фото ФЕЙСБУК: На турнире в Испании Дмитрий Володарский отметился тремя голами.