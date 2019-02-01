Гимнастка Евгения Леванова завоевала три медали в составе сборной России

Две золотые медали и одну бронзовую завоевала в составе российской сборной на завершившемся в Баку чемпионате мира по художественной гимнастике уроженка Чебоксар Евгения Леванова.

Вместе с подругами по команде она победила в групповом многоборье и упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, и заняла третье место в упражнении с мячами.

Напомним, Евгения Леванова, теперь уже пятикратная чемпионка мира, начала заниматься любимым спортом в четыре года, под руководством главного тренера сборной команды Чувашии по художественной гимнастике Ирины Штайнер. Затем она поступила в Нижегородское училище олимпийского резерва на отделение художественной гимнастики, сообщают в Минспорта Чувашии, а с 2017 года включена в состав сборной команды страны и тренируется под руководством заслуженных тренеров России Ирины Винер-Усмановой и Татьяны Сергаевой. «Конечно, волнение присутствовало, потому что нельзя подводить страну, это очень ответственно. Старалась слушаться девчонок, они мне помогали, подбадривали. Все-таки это лучшая команда», — рассказала после выступления Евгения Леванова корреспонденту РИА «Новости». А на этой неделе чемпионка планирует приехать на один день в родные Чебоксары.

Фото Instagram @zhenyaa_16