Дружба с долгой историей

Взаимный интерес не только в области культуры, но и в экономике

Вчера в Москве, в здании Посольства Республики Куба состоялась встреча Главы Чувашии Михаила Игнатьева с Полномочным Послом Республики Куба в Российской Федерации Херардо Пеньяльвером Порталем. В беседе также принимал участие полпред Чувашии при Президенте России Петр Чекмарев. Обсуждались вопросы развития взаимовыгодных двусторонних отношений между Кубой и Чувашской Республикой, сообщает пресс-служба Администрации Главы региона.

Михаил Игнатьев отметил, что дружба и сотрудничество между Чувашией и Кубой имеют давнюю и добрую историю. Так, еще в 1989 году специалисты чебоксарского «МНТК «Микрохирургия глаза имени академика С.Н. Федорова» выезжали к кубинским коллегам и помогали им осваивать новейшие технологии в области офтальмологии, обучали тамошних докторов.

Херардо Пеньяльвер Порталь подтвердил, что благодаря двустороннему сотрудничеству Кубе действительно удалось достичь больших успехов не только в офтальмологии, но и во многих других отраслях медицины. Сейчас российско-кубинские отношения получили новый импульс к развитию. Посол сообщил, что кубинская сторона по-прежнему заинтересована в сотрудничестве с чувашскими машиностроительными предприятиями, кубинцам интересны также проекты в области энергетики и транспорта.

Продолжается и культурное сотрудничество — в целях расширения гуманитарных связей, ознакомления жителей республики, прежде всего молодежи, с историей и культурой Кубы, а также содействия сотрудничеству наших стран методами «народной дипломатии», в Чебоксарах образовано Чувашское региональное отделение Межрегиональной общественной организации Российского общества дружбы с Кубой (ЧРО РОДК).

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации, который со своей семьей в августе участвовал в мероприятиях по случаю празднования 550-летия основания города Чебоксары, поблагодарил Михаила Игнатьева за приглашение в Чувашию.

В этот же день Глава республики принял участие в заседании коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации по вопросу реализации национального проекта «Экология». Подробности — в ближайшем номере газеты.