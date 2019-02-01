Спросите о теплых батареях

23 сентября в приемной Президента Российской Федерации в Чувашской Республике состоится День консультаций по вопросам, касающимся начала отопительного сезона.

На вопросы граждан будут отвечать представители республиканской прокуратуры, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии, Государственной жилищной инспекции и администрации города Чебоксары.

Как сообщают в Минстрое республики, разъяснения можно будет получить по вопросам готовности управляющих компаний к началу отопительного сезона; реализации ремонтно-инвестиционной программы ресурсоснабжающих организаций и муниципальных образований; подачи теплоснабжения на объекты социальной сферы и так далее.

Свой вопрос специалистам также можно будет задать по телефону (8352) 39-36-81.

Консультации пройдут 23 сентября с 13 до 15 часов в приемной Президента РФ в Чувашской Республике (г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36, 2 этаж).