Артисты расскажут историю любви времен «оттепели»

Автор: Рита КирилловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Русском драматическом театре готовятся к премьере.

На 9 октября в республиканском Русском драматическом театре заявлена премьера спектакля «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина, с режиссером-постановщиком которого, Игорем Лебедевым, театральный коллектив сотрудничает впервые.

Новый режиссер РДТ, выпускник Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, обозначил жанр будущей постановки как «Путешествие в Ленинград». Многие помнят пьесу еще по знаменитому одноименному фильму Никиты Михалкова с Людмилой Гурченко и Станиславом Любшиным в главных ролях. Однако взгляд молодого человека 21 века на жизнь людей середины века прошлого — уже совсем иной.

Сейчас полным ходом идут репетиции. В спектакле заняты ведущие и молодые артисты театра: Юлия Дедина и Александр Смышляев, Владимир Буров и Анастасия Бешенова, Екатерина Мальцева и Сергей Куклин, Даниил Иванов, Людмила Казимир и Сергей Иовлев. Художник спектакля Владимир Шведов.

Опубликовано: 20 сентября 2019 г.


Читайте также:

В Шумерлинском районе открытие Года театра отметили литературно-музыкальной постановкой
Цитата номера
Владимир Мединский оценил масштаб работ по реконструкции здания Чувашской государственной филармонии
Министр культуры Российской Федерации посетил Академию искусств и Чувашский драмтеатр
Владимир Мединский подвел итоги визита в Чебоксары
В год 100-летнего юбилея республики в Чебоксарах распахнет свои двери обновленная филармония
От детской академии до Эрмитажа
В Русском театре дадут мастер-классы и прочтут лекции

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.