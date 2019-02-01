Артисты расскажут историю любви времен «оттепели»

В Русском драматическом театре готовятся к премьере.

На 9 октября в республиканском Русском драматическом театре заявлена премьера спектакля «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина, с режиссером-постановщиком которого, Игорем Лебедевым, театральный коллектив сотрудничает впервые.

Новый режиссер РДТ, выпускник Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, обозначил жанр будущей постановки как «Путешествие в Ленинград». Многие помнят пьесу еще по знаменитому одноименному фильму Никиты Михалкова с Людмилой Гурченко и Станиславом Любшиным в главных ролях. Однако взгляд молодого человека 21 века на жизнь людей середины века прошлого — уже совсем иной.

Сейчас полным ходом идут репетиции. В спектакле заняты ведущие и молодые артисты театра: Юлия Дедина и Александр Смышляев, Владимир Буров и Анастасия Бешенова, Екатерина Мальцева и Сергей Куклин, Даниил Иванов, Людмила Казимир и Сергей Иовлев. Художник спектакля Владимир Шведов.