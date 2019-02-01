Через овраги и полосы препятствий

Шли к золотым медалям спортсмены из Чувашии

Четыре главных чемпионских титула и третье общекомандное место — такой результат показала сборная республики на чемпионате России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.

Соревнования, прошедшие в Белгороде, собрали представителей 19 регионов страны. Участников чемпионата ждали шесть дистанций 5-го класса сложности с большим количеством технических этапов и значительным перепадом высот. В специальной экипировке спортсменам-туристам надо было пройти по натянутым над землей веревкам, преодолеть крутые спуски и подъемы, справиться с полосой препятствий, переправившись через ямы и траншеи по параллельным перилам или бревну, и так далее.

Как сообщают в Минспорте Чувашии, в команду нашей республики вошли восемь человек — мастера спорта России Сергей Кузнецов, Андрей Львов, Анна Карпова и кандидаты в мастера спорта Андрей Белов, Семен Машанов, Екатерина Витлейкина, Акулина Сергеева и Анастасия Александрова.

В личном зачете среди женщин Анна Карпова завоевала золотую медаль на короткой дистанции, бронзовую — на длинной и, заняв первое место по сумме двух дистанций, стала в итоге чемпионкой России. По результатам индивидуальных мужских стартов чемпионский титул завоевал и Сергей Кузнецов — он выиграл по одной медали высшей пробы на короткой и длинной дистанциях и по сумме двух этапов. А Андрей Львов стал вторым на длинной дистанции, третьим — на короткой и показал в сумме второй результат.

Эти же два спортсмена стали чемпионами страны, выступая в дисциплине «мужская связка». А Анна Карпова и Екатерина Витлейкина заняли в женской связке итоговое второе место. И, наконец, четвертый чемпионский титул достался представителям Чувашии по результатам стартов в группе. Сергей Кузнецов, Андрей Львов, Андрей Белов и Семен Машанов стали вторыми на короткой и длинной дистанциях и вышли победителями по сумме двух этапов.

Фото сap.ru. Трассы, на которых соревновались спортсмены, располагались на специальном полигоне, а также в лесном массиве и на берегу реки Северский Донец.