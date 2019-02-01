Почему умерла лосиха?

В зоопарке исследуют корма и наводят порядок в вольерах

Зоопарк для городского жителя — шанс соприкоснуться вплотную с природой, пообщаться с животными. А зоопарк для Новочебоксарска — повод для всеобщей радости и гордости. Ведь когда-то создавали его все вместе, кое-кто из местных жителей даже приносил в вольеры своих питомцев… Тем более горько было горожанам, когда в Ельниковской роще умерла лосиха Галина, которой не исполнилось и трех лет.

Как рассказал «СЧ» начальник Новочебоксарской городской станции по борьбе с болезнями животных Сергей Сидоров, к занемогшему животному неоднократно вызывали ветеринаров и поначалу питомице даже стало чуть легче, но оказанная помощь ее не спасла, 10 сентября была зафиксирована смерть.

Через пару дней после гибели лосихи в Ельниковскую рощу с проверкой прибыла комиссия из представителей городской администрации и членов Госсовета республики. Особый интерес к происшествию последних вполне объясним: депутат Владимир Михайлов подарил зоопарку верблюда, а депутат Сергей Михеев — ту самую любимицу посетителей Галину. Проверяющие увидели тогда нелицеприятную картину, рассказал Михайлов, вольеры были грязные, стоял невыносимый запах. Руководству заведения дали неделю на исправление ситуации.

Вчера комиссия снова посетила зоопарк. «Оказывается, навести порядок за неделю можно», — отметил тот же депутат, объясняя, что загон верблюда преобразился: пол укрепили и посыпали песком, начали монтировать новые ворота.

Стали известны и результаты вскрытия. Одна из двух указанных в итоговом документе причин смерти — отек легких, вторая — атония преджелудков (иначе говоря, непроходимость кишечника). Из-за чего произошел отек, в заключении не указано, но предположить можно нахождение животного во время болезни в холодном вольере. Непроходимость кишечника способны вызвать, по наблюдениям экспертов, некачественные корма или смены рациона — именно поэтому корма из зоопарка отправлены на исследование.

А что с остальными питомцами рощи? Специалисты администрации и Новочебоксарской городской станции по борьбе с болезнями животных также выезжали в зоопарк, чтобы осмотреть его обитателей. К счастью, клинических признаков заболеваний обнаружено не было. А вот с необходимостью навести порядок ветеринары вполне согласны — любая органика имеет свойство разлагаться, что несет с собой риск возникновения инфекции.

Фото газеты «Грани». Одна из последних фотографий любимицы новочебоксарцев лосихи Галины.