Деньги на дороге не валяются?

Кто осваивает средства Дорожного фонда республики

Даже неискушенный житель республики не мог не заметить, как активно в последние годы у нас ведется строительство дорог. Причем не только появляются новые транспортные артерии, но и в больших объемах ремонтируются старые. Если говорить о цифрах, то финансирование Дорожного фонда Чувашии с 1 миллиарда 977 миллионов в 2010 году увеличилось до 5 миллиардов 30 миллионов в году нынешнем — рост в два с половиной раза. При этом самыми успешными можно назвать последние два года, общий объем работ за это время приближается к 10 миллиардам рублей. Подобных цифр, по словам экспертов, не было и во времена Советского Союза.

Столь значимое финансирование, конечно же, требует работы по всем фронтам — это и отстаивание позиций Чувашии на федеральном уровне, и контроль за пополнением Дорожного фонда региона, и системная поддержка отрасли средствами регионального бюджета… Ну а результатом денежных вливаний, кроме новых дорог, должен стать прорыв дорожной отрасли в целом. Логично предположить, что на получение «инвестиций» от государства должно претендовать немалое количество компаний.

Но кто осваивает все эти «дорожные» миллиарды в Чувашии? Всегда ли система госзакупок срабатывает так, как нужно?

Не секрет, что генеральный подрядчик на тот или иной объект определяется посредством госзакупок. Этот вид размещения заказов считается конкурентной формой удовлетворений муниципальных и государственных нужд — от канцелярских скрепок до крупных производственных объектов. Существующая больше десяти лет контрактная система в теории призвана снизить возможности для коррупции. Для этого к физическим лицам-участникам торгов и руководителям юридических лиц предъявляются единые требования: отсутствие недоимок по налогам и других задолженностей, приостановления деятельности, судимости за экономические преступления, фактов привлечения к административной ответственности…

Что касается дорожных заказов в Чувашии, то наиболее крупными генподрядчиками в этой сфере в республике выступают четыре предприятия. Так, по данным за 2017 год, ООО «Воддорстрой» заключило контрактов на 15% объема расходов республиканского Дорожного фонда, ООО «Элитстрой» — на 13,2%, ООО «Автодор» — на 11,3% и «ПАО «Дорисс» — на 2,7%.

Общепризнанно, что большие объемы государственных и муниципальных заказов должны выполнять предприятия со стабильным финансовым состоянием, ведь стабильность — своеобразная гарантия того, что обязательства подрядчика будут выполнены. Чтобы понять, соответствует ли теория практике, рассмотрим деятельность указанных фирм подробнее.

Если обратиться к общедоступным интернет-ресурсам «За честный бизнес» и «Контур-Фокус» и сравнить объем выручки и среднее число работников предприятий в 2017 году, получается интересная картина. Наибольший объем выручки на одного работника (62 миллиона 225 тысяч рублей) — в «Элитстрой». Такой сумасшедшей производительности труда, считают эксперты, быть не может, тем более что даже у одного из лидеров в области дорожного строительства республики, компании «Дорисс», тот же показатель почти в 17 раз ниже. В разы отличается и число работников — всего 15 человек у «Элитстрой» и 872 — у «Дорисс». Вопросы к финансовому состоянию первой компании при таких цифрах остаются открытыми.

Но, может быть, при такой производительности труда работникам «Элитстроя» хорошо платят? Отнюдь. По данным сайта «За честный бизнес», в компании средняя зарплата за 2017 год составила меньше 13 тысяч рублей в месяц. Такие же невысокие доходы и у сотрудников «Автодора» (сравните с «Воддорстроем» и «Дориссом» с более внушительными 27 и 24 тысячами в месяц). Многие спросят, а не свидетельствуют ли низкие доходы работников двух первых фирм о «серой» занятости и попытке уйти от налогов? Думаем, что ответ мы скоро получим, но, согласитесь, при численности кадрового состава в 15 и 117 человек выполнить большие контракты физически трудно.

Продолжая листать публичный сайт «Контур-Фокус», выясняем еще несколько интересных моментов. Оказывается, учредителем и директором компании «Автодор» является Сергей Кузнецов, который прежде был директором ООО «Элитстрой». При этом, по данным того же ресурса, обе компании одновременно претендовали на роль подрядчика в ремонте участка автодороги М-7 (Восточного подъезда к Чебоксарам). Других участников в аукционе не было, а итогом его стало совершенно незначительное снижение цены контракта на 0,6%. И снова вопрос: не согласованные ли действия двух фирм виной отсутствию бюджетной экономии?..

Бывают ситуации, когда подрядчик выигрывает торги, но по каким-либо причинам самостоятельно не исполняет контракт, а передает его на субподряд. Так, к примеру, по данным ЕИС, в 2017-2018 годы ООО «Элитстрой» заключило госконтрактов на сумму более 950 миллионов рублей. Общая стоимость двух самых крупных контрактов прошлого года при этом составила 532 миллиона 519 тысяч рублей (один из них, № Ф.2017.161889 от 18 мая, касается ремонта чебоксарских дорог, другой, № Ф.2017.204661 от 6 июня — второго этапа реконструкции Московской набережной в чувашской столице). Но оба этих крупных контракта были переданы на субподряд ООО «Автодор» (сумма вопроса — 450 миллионов 172 тысячи рублей). Специалисты строительной сферы сомневаются, что подобные «перераспределения ролей» положительно сказываются и на результатах, и на гарантийных обязательствах.

«Таким образом, имея столь большие заказы на объекты в Чувашии, компании «Элитстрой» и «Автодор», по сути, развиваются за счет бюджета», — утверждают ветераны дорожной отрасли. Так-то оно так, но тогда почему они были перерегистрированы за пределами региона (по данным того же сайта «Контур Фокус»)? Первая компания в декабре прошлого года была зарегистрирована в Москве, вторая — в марте года текущего в Ульяновске.

Возвращаясь к цифрам, пытаемся понять, куда компания может направить выручку в 62 с лишним миллиона на одного работника. По данным бухгалтерского баланса на 31 декабря прошлого года, в оборотных активах ООО «Элитстрой» числятся финансовые вложения на сумму 52 миллиона рублей. Открываем справочники и понимаем, что к финансовым вложениям сегодня относят инвестиции организаций в ценные бумаги, а также предоставленные ими юридическим и физическим лицам займы. Учитывая, что займы можно выдавать «почти беспроцентно» и сроком чуть ли не до двадцати лет, получается, что вложения оборачиваются хорошей возможностью, получив бюджетные деньги, развивать свой бизнес. Тем более что займы не облагаются налогами.

В заключение хочется напомнить, что крупные компании стараются оставить после себя доброе имя, вводят так называемую «социальную составляющую» бизнеса. Так, в городских скверах возникают новые скамейки и урны, а в населенных пунктах появляются парки и даже физкультурные комплексы. «Воддорстрой», к примеру, помимо того что строит хорошие дороги, в Цивильском районе помогает школам и поселениям в целом, поддерживает республиканские мероприятия. «Дорисс» так вообще у чебоксарцев ассоциируется с парком, который они благоустроили и назвали в честь предприятия. В случае с двумя остальными гигантами дорожного строительства о социальной ответственности, к сожалению, речи не идет.

Юлия Николаева

Фото Олега Мальцева. Подрядчиком на третьем этапе реконструкции Московской набережной выступил ООО «Автодор»… А на самой набережной трудились рабочие ООО «Элитстрой»

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Решением Арбитражного суда Чувашской Республики -Чувашия от 12 августа 2019 года признать несоответствующей действительности информацию, порочащую деловую репутацию общества с ограниченной ответственностью «Элитстрой», опубликованную в номере 202464 газеты «Советская Чувашия» от 23.11.2018 в статье «Кто осваивает средства Дорожного фонда республики», в том числе, в последнем абзаце фразу «В случае с двумя остальными гигантами дорожного строительства о социальной ответственности, к сожалению, речи не идет».