Ко дню рождения кондитеры приготовили очередной сюрприз

На протяжении почти четверти века кондитерская фабрика «СМАК» радует своих покупателей вкуснейшими тортами и десертами, продолжая внедрять в производство смелые инновационные решения. К своему очередному 23 дню рождения кондитеры приготовили очередной сюрприз – оригинальные десертные пирожные в удобной необычной упаковке.

«Нежные и удивительно вкусные десерты в пластиковых шейкерах подходят как для пикника на природе, домашних посиделок, так и в качестве перекуса на работе. Они так же достойно украсят праздничный стол», – считают работники фабрики.

Кстати, летом этого года компания выпустила низкокалорийные торты, которые достались победителям в различных номинациях, а так же активным болельщикам на эстафете газеты «Советская Чувашия».