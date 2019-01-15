Торжества выйдут за границы республики

Чувашия готовится встретить вековой юбилей

— Нужно сделать все максимально хорошо, чтобы люди почувствовали этот юбилей. А праздник — еще и подходящий повод для ввода новых объектов, чтобы Чувашия развивалась, а жизнь в ней год от года становилась лучше, — так начал заседание оргкомитета по подготовке и проведению в 2020 году 100-летия образования Чувашской автономной области Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Под его председательством 17 сентября в Доме правительства обсудили основную концепцию празднования юбилея.

Новых объектов в области образования, здравоохранения, культуры и спорта в общей сложности на 7,5 млрд рублей запланировано около шести десятков. Точная сумма поступлений из федерального бюджета будет обозначена уже в начале октября, поэтому Глава республики призвал все ведомства готовиться к большой работе по освоению немалых средств: кроме ввода новых объектов необходимо сделать капитальный ремонт тех учреждений, где такового еще не проводилось.

Между тем и культурная программа, судя по концепции, зачитанной министром культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константином Яковлевым, тоже отличается от традиционного Дня республики. В ней около 40 мероприятий всероссийского и международного уровня. Причем старт празднику будет дан уже в конце этого года. Юбилейные торжества не ограничатся только Чебоксарами и самой республикой. Договоренность о проведении приуроченных к юбилею мероприятий в Крыму, Башкортостане, Самарской области, Москве и Санкт-Петербурге, в Республике Беларусь обусловлена Указом Президента России Владимира Путина, где есть и рекомендация органам государственной власти субъектов РФ принять участие в подготовке и проведении празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.

ДОСЛОВНО МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии: — В торжественные и массовые мероприятия должны быть вовлечены все жители и гости Чувашии. Положительный опыт проведения подобных мероприятий у нас есть, в этом году мы достойно отметили 550-летие столицы республики, теперь на еще более высоком уровне должны отпраздновать 100-летие автономии.

В будущем году будет организован праздничный марафон «от района к району», то есть в каждом городе и районе Чувашии без исключения. Районам в этом марафоне будет передаваться символ праздника, выраженный словами «Чувашия — это мы!» Кульминацией же задуманы торжества в столице Чувашии сразу на нескольких площадках: на Красной площади, Чебоксарском заливе, Певческом поле, площади Республики, у монумента Матери, в парке «Амазония» и у театра оперы и балета.

Среди фестивалей, выставок и концертов как традиционные (Всечувашский Акатуй, «Родники России», «Русь мастеровая»), так и новые проекты. Например, фестиваль водных видов спорта, фестиваль гармонистов России «Музыкальная битва на Волге», фестивали хоров и классической музыки на воде, «Театр под открытым небом» с участием артистов Чувашского театра оперы и балета и арт-проект «Из бабушкиного сундука».

Ведутся переговоры и о проведении в республике международного фестиваля детского творчества «Песенка года», президентом которого является известная телеведущая Ангелина Вовк. А одним из значительных событий в сфере искусства станет обменная выставка Чувашского художественного музея с Государственной Третьяковской галереей. На базе Национального музея планируется открытие нового выставочного зала. Есть идея создания аллеи выдающихся людей Чувашии, это так называемая «золотая сотня» от Ивана Яковлева до наших дней.

На заседании были представлены наработки логотипа будущего праздника, представляющего собой восход солнца с элементом национального орнамента, а также узора для украшения юбилейных сувениров, баннеров и транспорта. К будущему году есть планы «забрендировать» все региональные продукты, будет принят особый знак «Сделано в Чувашии».

Для того чтобы сделать праздник для всех и каждого, в республике создадут Центр сбора предложений населения о том, что еще интересного и полезного должно появиться в республике к ее юбилею. А для награждения лучших людей Чувашии к столетию республики выпустят медаль. Михаил Игнатьев предлагает вручить этот памятный знак ста лучшим работникам в каждой из профессий, предварительно проведя для такого случая общественное голосование.

Кроме этого, намечены региональные конкурсы управленческих кадров «Поколение 21» и «Медиалидер Чувашии» среди молодежи.

К следующему заседанию оргкомитета Глава Чувашии потребовал четко отработать вопрос по расходной части бюджета предстоящего события.

Фото Максима Васильева из архива редакции. На Красной площади сейчас идет масштабная реконструкция, а уже в будущем году здесь запланированы масштабные праздничные мероприятия в честь юбилея Чувашской Республики.