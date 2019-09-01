Волжский путь министра

Приступил к работе новый министр внутренних дел по Чувашии Виктор Шметков. В минувшую пятницу в Доме правительства статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов представил его Главе республики Михаилу Игнатьеву.

Гость из Москвы отметил большой стаж работы в органах внутренних дел генерал-майора полиции Виктора Шметкова, охарактеризовал его как опытного и грамотного руководителя. Игорь Зубов также сообщил, что в Чувашии в основном реализованы все ранее достигнутые договоренности в рамках программы «Безопасный город». «Это наш с вами совместный труд», — подчеркнул он.

Глава республики в свою очередь выразил Игорю Зубову признательность за поддержку в работе по обеспечению безопасности. По словам Михаила Игнатьева, на сегодняшний день аппаратно-программные комплексы «Безопасный город» развернуты во всех муниципалитетах республики. Внедрение современных и мобильных средств охраны правопорядка имеет большое значение для профилактики и раскрытия преступлений, отметил Глава Чувашии. Он также поблагодарил статс-секретаря — заместителя министра внутренних дел РФ за помощь в строительстве ДНК-лаборатории, благодаря которой раскрываются особо тяжкие преступления прошлых лет.

Чуть позднее новый министр был представлен личному составу МВД по Чувашии. В мероприятии, сообщает пресс-служба министерства, приняли участие Глава республики Михаил Игнатьев, руководители правоохранительных органов и подразделений МВД, представители ветеранской организации и Общественного совета при МВД по Чувашской Республике. Игорь Зубов не только рассказал коллегам о Викторе Шметкове, но и отметил ряд направлений, по которым важно активизировать работу МВД по Чувашии, и вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам

А вчера нового руководителя МВД по Чувашии представили на еженедельной планерке в Доме правительства. «Наша задача — конструктивно взаимодействовать», — отметил Глава Чувашии Михаил Игнатьев, знакомя присутствующих с Виктором Шметковым. «Я волжанин: Астрахань, Волгоград, теперь вот и Чебоксары…» — очертил круг ставших ему родными городов Шметков. Он также пообещал побывать во всех районах Чувашии и познакомиться с их главами и руководителями структур МВД.