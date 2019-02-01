Четыре свадьбы в одной колонии

Осень — время свадеб. Справляют их и в местах лишения свободы. В сентябре в исправительной колонии № 4 УФСИН Чувашии состоялось сразу четыре церемонии бракосочетания.

В колонию к будущим мужьям невесты приехали из Йошкар-Олы и Алатыря, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Не было на этих свадьбах белой фаты, моря цветов и кортежа машин, но все основные церемонии были соблюдены — регистрацию браков провел в торжественной обстановке сотрудник ЗАГСа, молодожены традиционно обменялись кольцами. А работники колонии, присутствовавшие на бракосочетаниях, пожелали новоиспеченным семьям благополучия, терпения и гармонии. Всего с начала года, сообщают в пресс-службе УФСИН по Чувашии, в этой колонии было сыграно шесть свадеб.