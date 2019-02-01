С наградой!

Указом Главы Чувашии от 12 сентября 2019 года награждены

медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Зубов Дмитрий Львович — председатель Совета Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации; Почетной грамотой Чувашской Республики профессиональное образовательное частное учреждение «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза; Афанасьева Галина Васильевна — мастер АО «Зеленстрой», Прокопьев Родион Зиновьевич — слесарь по ремонту автомобилей производственной базы (гаража) АО «Дорэкс», Серебряков Алексей Иванович — директор АО «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств».

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Хаялутдинову Гафуру Абраровичу — заведующему отделом обеспечения надзора за питанием населения Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике, Яковлеву Сергею Всеволодовичу — врачу-психиатру, заведующему отделением Калининского психоневрологического интерната;

«Заслуженный лесовод Чувашской Республики» Михайлову Сергею Денисовичу — начальнику участка Вурнарского участкового лесничества БУ «Вурнарское лесничество», Михайлову Сергею Николаевичу — начальнику участка Дубовского участкового лесничества БУ «Шумерлинское лесничество»;

«Заслуженный механизатор Чувашской Республики» Черкасову Петру Николаевичу — главному инженеру СХПК «Янгорчино», Вурнарский район, Шикареву Владимиру Георгиевичу — механизатору СХПК «Родина», Козловский район;

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Мамиконовой Анне Георгиевне — педагогу дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Никитину Александру Семеновичу — начальнику абонентского отдела ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары»;

«Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» Агафонову Виктору Яковлевичу — водителю автобуса казенного образовательного учреждения Чувашской Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Порецкий детский дом имени И.Н. Ульянова», Моисееву Петру Ивановичу — водителю автомобиля БУ «Автобаза Администрации Главы Чувашской Республики», Торину Юрию Васильевичу — водителю автомобиля БУ «Автобаза Администрации Главы Чувашской Республики».

«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Вторкиной Светлане Алексеевне — заместителю начальника производственного отдела Чебоксарской территориальной фирмы «Мостоотряд-41» — филиала ПАО «МОСТОТРЕСТ».